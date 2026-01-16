طالبت بتدخل عسكري مباشر، المراكز الاستخباراتية الإسرائيلية تحرض ترامب على مهاجمة إيران

18 حجم الخط

واصلت الصحف المراكز الأمنية الإسرائيلية تحريضها على إيران، مستغلة المظاهرات التي انطلقت مطلع العام 2026 من قلب بازار طهران الكبير، احتجاجًا على الغلاء وانهيار العملة، لتتحول سريعًا إلى موجة احتجاجات تتسع رقعتها يوما بعد يوم؛ حيث تباينت لغة التحريض الإسرائيلي ما بين مطالبة واشنطن بسرعة التدخل العسكري في إيران، فيما اتجهت أخرى إلى وضع سيناريوهات للتدخلات الإسرائيلية المحتملة.

من جهتها، نشرت جريدة جيروزاليم تقريرا بعنوان "أزمة إيران لن تدوم إلى الأبد، وهناك فرصة حقيقية لإسرائيل والعالم"، أكدت فيه أن هناك فرصة تاريخية كي يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران عسكريا، مشيرة إلى أن "ذلك ينبع من رغبته في التميز عن سابقيه.

ترامب يريد اتخاذ مواقف مخالفة لبايدن وأوباما ضد إيران

وقالت الجريدة: واجه كل من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لحظات خرج فيها الإيرانيون الشجعان إلى الشوارع للاحتجاج على النظام، وبينما قدما الدعم اللفظي، لم يتخذ أي منهما إجراءات فعلية. وبعد سنوات، أعرب أوباما عن ندمه لعدم قيامه بالمزيد خلال مظاهرات الحركة الخضراء التي شهدتها إيران عام 2009.

والحركة الخضراء هي حركة احتجاجية سياسية انطلقت عام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبة بإلغاء الانتخابات التي اعتبروها مزورة، واستخدمت اللون الأخضر رمزا للأمل وتوحيد المطالبين بإصلاحات حقيقية، بقيادة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

بالعودة إلى التقرير الإسرائيلي، تقول جيروزاليم بوست: يريد ترامب إرسال رسالة مختلفة، وهي أنه عندما يتحدث يجب على الجميع أن يستمع، وعندما يهدد فإنه ينفذ تهديده، وهو ما تحتاجه إيران الآن.

جيرزاليم بوست: الأزمة الإيرانية الحالية لا يجب إهدارها

تضيف الجريدة: مهاجمة الولايات المتحدة لإيران، واحتمال اختيار النظام الإيراني الانتقام مباشرة من إسرائيل، سيمنحها فرصة لمواصلة ما توقفت عنه بعد حرب الـ12 يوما التي اندلعت بينها وبين إيران في 13 يونيو 2025؛ حيث كانت المقاتلات الإسرائيلية بالفعل في طريقها إلى إيران عندما انتهكت إيران وقف إطلاق النار؛ وقتها اتصل ترامب برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلب منه إعادة الطائرات؛ أما اليوم، فستكون أمام إسرائيل فرصة لتنفيذ أهداف مهمة لم تحققها حرب الـ12 يوما، مثل استهداف البنية التحتية للصواريخ الباليستية الإيرانية، وعناصر البرنامج النووي الإيراني، والأصول البحرية والقوات البرية والمؤسسات الرئيسية للنظام الإيراني.

واختتمت جيروزاليم بوست تقريرها قائلة: لا يمكن للغرب، بما في ذلك إسرائيل، أن يتصرف بشكل سلبي؛ فالأزمات لا تدوم إلى الأبد، والنوافذ التي تفتحها تغلق بسرعة. فهي إما تتحول إلى مكاسب استراتيجية أو تصبح فرصا ضائعة؛ وكما يقول المثل: الأزمة لا يجب أن تهدر أبدا، والمهم اختيار التوقيت المناسب.

معاريف تطالب ترامب بمهاجمة إيران خلال أيام

من جهتها، حرضت جريدة معاريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التدخل في الشأن الإيراني، مؤكدة أنه ينبغي على "إسرائيل" تجهيز نفسها لما زعمت أنه "احتمال لهجوم نووي ضد إسرائيل"، وأن تجهز كل مبنى جديد بغرفة محصنة ضد هجوم نووي على الأقل.

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على مستودع شاران للنفط في طهران

وخاطبت الجريدة ترامب قائلة: التفاوض مع الإيرانيين ليس سوى منح شهادة شرعية لمحور الشر، الذي يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية وحزب الله وفنزويلا، وطبعا إيران، لإعلان النصر؛ وحتى هذه اللحظة، تحتفظ الولايات المتحدة بأوراقها، لكن الوقت يضغط؛ وعلى ترامب الإسراع في تجنيد تحالف دولي وشن هجوم على إيران خلال أيام.

تحريض إسرائيلي على اغتيال قادة الحرس الثوري

وأضافت: يتعين على ترامب تنفيذ سلسلة من الخطوات على المستوى التكتيكي، منها شن عمليات صاروخية تمنع إيران من توجيه ضربة مضادة ضد قواعد أمريكية، وضد مخازن الوقود في دول مجاورة، وكذلك ضد إسرائيل. وكذلك استهداف مراكز الحكم والقيادة في طهران وتنفيذ عمليات اغتيال مركزة ضد كبار قادة النظام والحرس الثوري.

وتابعت: بالتزامن مع ذلك، يجب على الجيش الإسرائيلي اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز القوات في القيادة الشمالية، ورفع مستوى الجاهزية في منظومات الدفاع الجوي، ووضع سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب.

واختتمت: الجيش الإسرائيلي، كغيره، ينتظر القرار الأمريكي، وينتظر معرفة كيف ومتى ستتحرك الولايات المتحدة.

دعوات استخباراتية لشن هجمات سيبرانية ضد طهران

بدوره، أكد "مركز القدس للشؤون العامة والسياسة" في تقرير أنه ينبغي على "إسرائيل" أن تعمل في الظل انتظارا لما سينتهي إليه قرار ترامب بشأن إيران، وذلك من خلال الاعتماد على الحرب المعرفية والسيبرانية، والتي تستهدف شن ضربات دقيقة على أنظمة النظام الإيراني، وبث معلومات تدين كبار قادة الحرس الثوري، بحيث تصل تلك المعلومات مباشرة إلى هواتف الإيرانيين.

وقال المركز: ينبغي على إسرائيل أيضا تشجيع الانشقاقات داخل المؤسسات الإيرانية، وفتح قنوات سرية مع شخصيات متوسطة المستوى داخل تلك المؤسسات، بهدف إيجاد شقوق داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية، مع وعود بتوفير الحماية لتلك الشخصيات بما يضمن أمنهم وسلامتهم الشخصية!

وبحسب "مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"، يجب على إسرائيل تقديم دعم سري وأسلحة للجماعات الانفصالية مثل الأكراد في الغرب والبلوش في الجنوب الشرقي، ما يجبر النظام الإيراني على تشتيت قواته وتقسيم مهامها، وتمديد خطوط الإمداد إلى نقطة الانهيار.

وينهي المركز توصياته بضرورة استخدام الأقمار الصناعية والتقنيات السيبرانية لضمان وصول الإنترنت المستمر للمتظاهرين، حتى عندما يحاول النظام قطع الشبكة عن البلاد!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.