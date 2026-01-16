الجمعة 16 يناير 2026
مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

أكد إريك شيل، المدير الفني للمنتخب النيجيري، أن فريقه يتطلع لإنهاء مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بأفضل صورة ممكنة حين يواجه نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث، مشددًا على أن "النسور الخضر" يطمحون للعودة إلى ديارهم بالميدالية البرونزية.

تغييرات اضطرارية وفرص جديدة

وأشار شيل في المؤتمر الصحفي للمباراة إلى أن الغيابات ستمنح فرصة لأسماء أخرى للمشاركة، قائلًا: "بعض اللاعبين ستحين لهم الفرصة غدًا لإثبات قدراتهم أمام مصر".

بناء المستقبل بعد "الكان"

وفيما يخص مستقبله مع المنتخب، أعرب المدرب عن رغبته في مواصلة المشروع الحالي، موضحًا: "إذا منحني الله الفرصة للاستمرار في منصبي بعد البطولة، سأعمل على ضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف. نحن نعرف قيمة لاعبينا الحالية ولكن علينا الاستمرار في التحسن، إلا أن كل تركيزي الآن منصب فقط على مواجهة مصر".

ختام يليق بالبطولة

واختتم شيل تصريحاته بالإشادة بما قدمه فريقه طوال النسخة الحالية قائلا: "لقد قدمنا بطولة كبيرة وعظيمة، لكن علينا الآن أن نكلل هذا المجهود بالعودة إلى نيجيريا بالمركز الثالث"

