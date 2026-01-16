أجواء شتوية باردة، طقس المنيا اليوم الجمعة

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026 طقسا شتويا باردا خلال الساعات الأولى من الصباح مع تكون شبورة مائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة خاصة في الفترات المبكرة.

شبورة مائية وبرودة شديدة في الصباح ودفء نهارًا

تتراوح درجة الحرارة الصغرى في المنيا خلال الفجر والصباح الباكر بين 5 و7 درجات مئوية تقريبًا، وهي معدلات منخفضة تستوجب ارتداء الملابس الثقيلة لتفادي البرودة الشديدة، مع استمرار الأجواء الباردة في المناطق الصحراوية والمفتوحة.

ومع تقدم ساعات النهار، تميل الأجواء إلى الاعتدال ويستقر الطقس على معظم مدن ومراكز المنيا، وتصل درجة الحرارة الكبرى خلال النهار إلى حوالي 19 و21 درجة مئوية، مع ظهور الشمس وانخفاض نشاط الرياح، ما يوفر أجواء مناسبة للأنشطة اليومية والخروج في الشوارع.

تعود الأجواء للبرودة مجددًا في ساعات المساء والليل، حيث تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتتراوح بين 6 و8 درجات مئوية، وهو ما يتطلب الانتباه عند الخروج مساءً، خاصة للمواطنين والأطفال وكبار السن.

ومع تقدم ساعات النهار تميل الأجواء إلى الاعتدال مع ظهور الشمس واستقرار حالة الطقس على أغلب مدن ومراكز المنيا دون فرص لسقوط الأمطار.

ارتداء الملابس الثقيلة

وتعود الأجواء إلى البرودة الشديدة ليلا وفي الصباح الباكر خاصة بالمناطق الصحراوية والمفتوحة ما يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة حفاظا على الصحة العامة.

درجات الحرارة في المنيا

وتسجل درجات الحرارة في المنيا معدلات معتدلة نهارا مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل في ظل أجواء شتوية مستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.