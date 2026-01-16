الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أجواء شتوية باردة، طقس المنيا اليوم الجمعة

درجات الحرارة في
درجات الحرارة في المنيا
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026 طقسا شتويا باردا خلال الساعات الأولى من الصباح مع تكون شبورة مائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة خاصة في الفترات المبكرة. 

 شبورة مائية وبرودة شديدة في الصباح ودفء نهارًا

تتراوح درجة الحرارة الصغرى في المنيا خلال الفجر والصباح الباكر بين 5 و7 درجات مئوية تقريبًا، وهي معدلات منخفضة تستوجب ارتداء الملابس الثقيلة لتفادي البرودة الشديدة، مع استمرار الأجواء الباردة في المناطق الصحراوية والمفتوحة.

ومع تقدم ساعات النهار، تميل الأجواء إلى الاعتدال ويستقر الطقس على معظم مدن ومراكز المنيا، وتصل درجة الحرارة الكبرى خلال النهار إلى حوالي 19 و21 درجة مئوية، مع ظهور الشمس وانخفاض نشاط الرياح، ما يوفر أجواء مناسبة للأنشطة اليومية والخروج في الشوارع.

تعود الأجواء للبرودة مجددًا في ساعات المساء والليل، حيث تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتتراوح بين 6 و8 درجات مئوية، وهو ما يتطلب الانتباه عند الخروج مساءً، خاصة للمواطنين والأطفال وكبار السن.

ومع تقدم ساعات النهار تميل الأجواء إلى الاعتدال مع ظهور الشمس واستقرار حالة الطقس على أغلب مدن ومراكز المنيا دون فرص لسقوط الأمطار. 

ارتداء الملابس الثقيلة

وتعود الأجواء إلى البرودة الشديدة ليلا وفي الصباح الباكر خاصة بالمناطق الصحراوية والمفتوحة ما يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة حفاظا على الصحة العامة. 

درجات الحرارة في المنيا

وتسجل درجات الحرارة في المنيا معدلات معتدلة نهارا مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل في ظل أجواء شتوية مستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس المنيا اليوم حاله طقس المنيا طقس الجمعة في المنيا درجات الحرارة فى المنيا توقعات الأرصاد في المنيا شبورة مائية في المنيا أخبار طقس المنيا الطقس الآن في المنيا طقس الشتاء في المنيا

مواد متعلقة

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

نادي المنيا يقوي صفوفه الشتوية بثلاث صفقات جديدة ومفاوضات للاعبين آخرين

رحلت قبل جمع التبرعات لعلاجها، وفاة نورا بنت المنيا بعد صراع مع مرض ALS النادر

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا تشهد تنفيذ مشروعات تعاون دولي لدعم التنمية المستدامة خلال 2025

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالمنيا

شبورة صباحا وبرودة مساء، تعرف على طقس المنيا اليوم الخميس

محافظ المنيا يعزي أسر ضحايا حادث عمال المحاجر ويوجه بصرف مساعدات عاجلة

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

برد وثلج وصقيع، طقس يناير الأكثر قسوة، درجات الحرارة تقترب من الصفر، أمطار ورياح تزيد البرودة، وشبورة كثيفة تحجب الرؤية

أسعار ومواصفات سيارات بايك 2026 في السوق المحلي

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انخفاض البلدي وارتفاع جديد في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 16 يناير 2026

السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حجب الرؤية بالكامل، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية ونصائح للسائقين

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية