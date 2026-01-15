أخبار الفن اليوم: طرح البوستر الرسمي لفيلم برشامة.. محمد رشاد يطرح "أديني ساكت".. تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البوستر الرسمي الأول لفيلم برشامة الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد. وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف المخرج خالد دياب عن البوستر الرسمي الأول لفيلم برشامة الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد.





تظهر أحداث مسلسل وننسى اللي كان، الذي يشارك فيه الفنان كريم فهمي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، معيشته داخل حارة شعبية، ولكنه يتطلع لأن يكون افضل، ويبدأ في العمل بودي جارد مع النجوم، إلى أن يصل للعمل مع ياسمين عبدالعزيز ويكون حارسها الخاص.



تشهد أحداث مسلسل السرايا الصفراء حفل زفاف على الطريقة الشعبية لسارة سلامة وعمرو عبدالجليل حيث تلعب سارة سلامة الزوجة الثانية له.





قام اليوتيوبر العالمي دارين جيسون الشهير بـ “سبيد” بجولة متنوعة اليوم في مصر زار خلالها أكثر من معلم سياحي.

كشفت الفنانة إيناس كامل عن كواليس دورها في مسلسل "قسمة العدل"، المقرر عرضه حصريًا على قناة ON، بدايةً من يوم السبت المقبل 17 يناير، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

طرح المطرب الشاب محمد رشاد أغنية جديدة تحمل اسم “أديني ساكت”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح الدورة الـ57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر انطلاقها يوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية، والإجراءات التنظيمية، وأجنحة العرض الجديدة، والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بالمعرض، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية وريادتها الفكرية.

تشهد أحداث مسلسل قطر صغنطوط الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب تردده على طبيب نفسي بسبب مشاكل نفسية مر بها في طفولته تجعله عدواني مع عدد كبير من حوله.

تتجه أنظار المثقفين والقراء من داخل مصر وخارجها تجاه معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لإطلاق الدورة الـ57، والذي يعد التظاهرة الثقافية الأكبر في الشرق الأوسط.





