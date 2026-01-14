الطفلة جوليا تكشف كواليس مشاركتها في "قسمة العدل" قبل عرضه على ON

18 حجم الخط

كشفت الطفلة جوليا كواليس مشاركتها في مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON" حصريًا بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وقالت جوليا في تصريحات مصورة نشرتها منصات "ON"، إنها تجسد دور "سلمى" ابنة الفنانة إيمان العاصي، مبدية سعادتها بالمشاركة في المسلسل، متمنية أن تشارك في "كارتون" خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن التصوير ممتع وكانت سعيدة للغاية في أول يوم تصوير، ولم تخف من الكاميرا، موضحةً أن والدتها تساعدها في حفظ الدور، ولهذا ترى أن كل المشاهد "سهلة".

مسلسل قسمة العدل

يدور مسلسل "قسمة العدل" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يفتح ملفات شائكة في المجتمع المصري، أبرزها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يتبعها من صراعات عائلية تضع الروابط الأسرية في اختبار صعب أمام المصالح المادية.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

