محمد رشاد يغيّر جلده في أغنية "قهوة مظبوطة" (فيديو)

طرح الفنان محمد رشاد، أغنيته الجديدة “قهوة مظبوطة”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بالتعاون مع هاني محروس.

وغير محمد رشاد جلده في أغنية قهوة مظبوطة، حيث إن كلمتها لون جديد لما قدمه في السابق.

أغنية محمد رشاد الجديدة

أغنية محمد زياد الجديدة من كلمات ملاك عادل ومن ألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع إسلام ساسو وملمس وماستر وهندسة صوتية وإنتاج هاني محروس.

وتلقى محمد رشاد إشادات قوية من قبل الجمهور علي أغنيته الجديدة، مطالبين منه الاستمرارية ومن أبرز التعليقات التي جاءت، الأغنية أبداع عاش يا رشاد، استمر يا بطل، صوتك شعبي وجميل يا رشاد.

وتقول كلمتها: "كلها بتمدح في روحها

وعاملة جدعان فالمواقع

بس في الواقع تعوزهم

يجروا يتداروا في قواقع

والزمان لو قل منك

ادي دقني ان سألوا عنك

بس نجمك لما يعلى شوية

كله هييجي راكع



هات واحد قهوة مظبوطة

على ناس مطلعوش مظبوطة

وعاللي في الجد بيجري

وما بنشوفهوش



هات واحد قهوة غير ديه

على اللي خادوني تسلية

وناس اختارتهم طلعوا ميشرفوش



ده الواحد ياما شاف بلاوي

كله ع الأذية ناوي

ليه تركزوا في حياتنا

مين بعتلكم دعاوي



ده الواحد ياما شاف مهازل

غل زلزل الزلازل

ياللي نازل من نظرنا

واحدة واحدة وانت نازل



ده الواحد ياما شاف بلاوي

كله ع الأذية ناوي

ليه تركزوا في حياتنا

مين بعتلكم دعاوي



ده الواحد ياما شاف مهازل

غل زلزل الزلازل

ياللي نازل من نظرنا

واحدة واحدة وانت نازل





هاروني وعود كتير وكلام

يكفي عشر سنين قدام

وساعة الشدة ما اشتدت

محدش كان معايا تمام



في ناس طول ما انت ليك علامات

هيبقوا ملايكة وبجناحات

ولما الدنيا هتعكسك

هتطلع كان ملكش اخوات





ده الواحد ياما شاف بلاوي

كله ع الأذية ناوي

ليه تركزوا في حياتنا

مين بعتلكم دعاوي



ده الواحد ياما شاف مهازل

غل زلزل الزلازل

ياللي نازل من نظرنا

واحدة واحدة وانت نازل



ده الواحد ياما شاف بلاوي

كله ع الأذية ناوي

ليه تركزوا في حياتنا

مين بعتلكم دعاوي



ده الواحد ياما شاف مهازل

غل زلزل الزلازل

ياللي نازل من نظرنا

واحدة واحدة وانت نازل".



