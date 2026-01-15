الخميس 15 يناير 2026
وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الثقافة يتفقد
وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لمعرض القاهرة للكتاب
تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح الدورة الـ57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر انطلاقها يوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية، والإجراءات التنظيمية، وأجنحة العرض الجديدة، والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بالمعرض، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية وريادتها الفكرية.

زيادة مساحة جناح الطفل بمعرض الكتاب

وشملت جولة الوزير تفقد أجنحة العرض الرئيسية، حيث توقف عند جناح الطفل إذ أُقيم على مساحة تقارب 8 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 3 آلاف متر عن النسخة الماضية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة لتقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للنشء، معلنًا عن توجيهاته  بزيادة مساحات المنطقة الفنية والترفيهية المخصصة للطفل وبمد ساعات العمل بورش الطفل حتى نهاية اليوم لتحقيق أقصى استفادة للزوار.

كما زار الوزير أجنحة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، التي تشارك هذا العام بأكبر جناح لها للمرة الأولى، إلى جانب جناح مجلس حكماء المسلمين، مثمنًا دور هذه المؤسسات في تعزيز الهوية الثقافية والفكرية، ونشر قيم الوسطية والتنوير،  إلى جانب جناح دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

تدشين المرحلة الثانية من تطبيق كتاب وتفعيل مبادرة مكتبة لكل بيت

وعلى صعيد التحول الرقمي، اطلع وزير الثقافة على الترتيبات النهائية لإطلاق «قصر الثقافة الرقمي»، وتدشين المرحلة الثانية من تطبيق «كتاب»، الذي سيضم مجموعة ضخمة من إصدارات وزارة الثقافة "مجانًا"، بالإضافة إلى مكتبة صوتية متكاملة، تفعيلًا لمبادرة «مكتبة لكل بيت».

وفي ختام جولته، شدد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المعرض وخروجه بالصورة المشرفة التي تعكس ريادة مصر الثقافية ودورها المحوري في دعم الإبداع على المستويين الإقليمي والدولي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 57

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، وتقديم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع. 

وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، التي تُقام تحت شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تأكيدًا لقيمة القراءة ودورها المحوري في بناء الوعي والتقدم. 

