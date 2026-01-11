الأحد 11 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، شيرين رضا تضع شرطا على صناع "وننسى اللى كان"

شيرين رضا، فيتو
شيرين رضا، فيتو
تواصل أسرة مسلسل “وننسى اللى كان” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز  تصوير عدد من المشاهد، وخاصة أن أحداث وننسى اللى كان، الذي تدور  حول عالم نجوم الفن، رفض ياسمين عبدالعزيز عملا سينمائيا بسبب مخرج العمل مما يجعله يقوم بمطاردتها ببعض الشائعات.

 

وعلمت فيتو أن شيرين رضاء وضعت شرطًا على صناع العمل أن يكون عرض اسمها على العمل مناصفة مع ياسمين عبدالعزيز.

كما تشهد الأحداث تعرضها للخيانة على يد زوجها ضمن أحداث العمل، وهذا ما يتسبب في خلافات كثيرة بينهما، ويجعلها تطلب الانفصال عنه.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره  كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

 

وتقدم  منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما.

وكان مخرج  مسلسل وننسي اللي كان، عمل على إنشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

