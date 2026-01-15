إيناس كامل: أجسد دور "نسمة" في "قسمة العدل"

18 حجم الخط

كشفت الفنانة إيناس كامل عن كواليس دورها في مسلسل "قسمة العدل"، المقرر عرضه حصريًا على قناة ON، بدايةً من يوم السبت المقبل 17 يناير، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وقالت إيناس كامل في تصريحات مصوّرة نشرتها منصات ON، إنها تجسد دور "نسمة" في المسلسل وهي شخصية هادئة ولطيفة وتعمل محامية، موضحةً أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أب يقرر منح ابنته نصف ثروته، قناعةً منه بأن ذلك يصب في مصلحتها، وهو القرار الذي يشعل فتيل الأزمة ويفجّر صراعًا حادًا بين الأبناء.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، وهم: إيمان العاصي، وخالد كمال، ومحمد جمعة، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وعابد عناني، وألفت إمام، وإيناس كامل، ودعاء حكم، وكريم العميري، وعلاء قوقة، ومن تأليف أمين جمال وخالد أبو بكر وشادي أسعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد خالد.

الطفلة جوليا

وفي وقت سابق كشفت الطفلة جوليا كواليس مشاركتها في مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON" حصريًا بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير في تمام الساعة 7:30 مساءً.



وقالت جوليا في تصريحات مصورة نشرتها منصات "ON"، إنها تجسد دور "سلمى" ابنة الفنانة إيمان العاصي، مبدية سعادتها بالمشاركة في المسلسل، متمنية أن تشارك في "كارتون" خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن التصوير ممتع وكانت سعيدة للغاية في أول يوم تصوير، ولم تخف من الكاميرا، موضحةً أن والدتها تساعدها في حفظ الدور، ولهذا ترى أن كل المشاهد "سهلة".

