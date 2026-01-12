أحمد مجاهد يكشف تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، عن التفاصيل الكاملة للدورة السابعة والخمسين للمعرض، قائلا: نستهدف خلال هذه الدورة إلى إحداث نقلة نوعية في تاريخ معرض الكتاب من خلال التركيز على جيل الشباب ودعم صناعة النشر الاحترافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة

الاحتفاء برموز الفكر والفن بمعرض القاهرة للكتاب

وأكدت الدكتور أحمد مجاهد على أن إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب اختار أديب نوبل نجيب محفوظ ليكون "شخصية المعرض" لهذا العام، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على رحيله، حيث تم تصميم بوستر المعرض من وحي ملامحه بريشة الفنان سامي سمورة، وجاء شعار المعرض من

مقولته الشهيرة "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا" شعارًا للدورة 57، مشيرا إلى أنه بخلاف الندوات سيتم إطلاق معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم" الذي يضم 40 لوحة لفنانين كاريكاتير عالميين.

وأضاف أنه تم اختيار الفنان محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، مع تخصيص مجموعة من الكتب والفعاليات التي تستعرض سيرته وأعماله الفنية الفريدة.

دعم الشباب والجوائز الأدبية

وأكد الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بأنه يسعى لاستقطاب الشباب الذين يشكلون 80% من زوار المعرض، ولذلك استحدثت الإدارة محورًا بعنوان "جيل يكتب العالم بطريقته"، مخصصًا للمبدعين دون سن الأربعين، مضيفا أن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة أعلن عن إطلاق "جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية"، وهي أكبر جائزة مالية تمنحها وزارة الثقافة بقيمة 500 ألف جنيه مصري، لتكون جائزة مفتوحة لكافة الروائيين العرب.

مبادرة "تبادل الحقوق" لأول مرة

وأشار أحمد مجاهد أن معرض القاهرة الدولى للكتاب 57 سيشهد تحولًا استراتيجيًا من كونه سوقًا للبيع المباشر فقط إلى منصة مهنية، حيث تم توفير مقر مجاني مجهز لدعم عمليات بيع وشراء حقوق الملكية الفكرية والترجمة، وهو نظام يطبق لأول مرة لمحاكاة المعارض العالمية الكبرى مثل معرض "فرانكفورت".

برنامج فني وثقافي حافل بمعرض القاهرة للكتاب

واختتم المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57، قائلا يتضمن البرنامج الثقافى للمعرض أيضا مئويات لرموز الثقافة المصرية، منها مئوية المخرج يوسف شاهين، وإدوار الخراط، والشيخ محمود علي البنا، والدكتور مراد وهبة.

كما ستقام حفلات فنية كبرى، منها حفل الافتتاح "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية"، وحفل الختام "غنى القاهرة" الذي سيشهد توزيع جوائز المعرض وإعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ للرواية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.