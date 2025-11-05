الأربعاء 05 نوفمبر 2025
مسلسلات رمضان 2026، آيتن عامر زوجة محمد رجب ضمن أحداث "قطر صغنطوط"

محمد رجب وآيتن عامر
محمد رجب وآيتن عامر

تجسد الفنانة آيتن عامر شخصية زوجة الفنان محمد رجب ضمن أحداث مسلسل  “قطر  صغنطوط”، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

تعاون محمد رجب وآيتن عامر 

ويعتبر تعاون محمد رجب وآيتن عامر الخامس بداية من:فيلم سالم أبو اخته، ومسلسل الحلانجي وفيلم بيكيا، ومسلسل الأخ الكبير.

تصوير مشاهد مسلسل قطر صغنطوط

وفي داخل إحدى ملاهي الأطفال، يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل “قطر صغنطوط” بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد أولى أحداث العمل عملية خطف لأحد الأطفال داخل الملاهي.

وتبحث الشركة المنتجة لمسلسل “قطر صغنطوط” عن طفلة تشارك الفنان محمد رجب بطولة مسلسله، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين. 

