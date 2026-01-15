محمد رشاد يطرح أغنية جديدة بعنوان "أديني ساكت"

18 حجم الخط

طرح المطرب الشاب محمد رشاد أغنية جديدة تحمل اسم “أديني ساكت”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “أديني ساكت” كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، وألحان مادي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية

بغدر وكذب سيرتي لناسك اتجابت

صحيح العشرة مش هانت لا دي اتهانت

بقيت على قلبي تتجنى

يا عيني ع اللي كان بينا

اديني ساكت

بغدر وكذب سيرتي لناسك اتجابت

صحيح العشرة مش هانت لا دي اتهانت

بقيت على قلبي تتجنى

يا عيني ع اللي كان بينا

واديني ساكت

من جانب آخر كان قد طرح مؤخرًا الفنان محمد رشاد أغنية بعنوان “قهوة مظبوطة”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بالتعاون مع هاني محروس.

وغير محمد رشاد جلده في أغنية قهوة مظبوطة، حيث إن كلمتها لون جديد لما قدمه في السابق.

أغنية محمد رشاد الجديدة

أغنية محمد زياد الجديدة من كلمات ملاك عادل ومن ألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع إسلام ساسو وملمس وماستر وهندسة صوتية وإنتاج هاني محروس.

وتلقى محمد رشاد إشادات قوية من قبل الجمهور علي أغنيته الجديدة، مطالبين منه الاستمرارية ومن أبرز التعليقات التي جاءت، الأغنية أبداع عاش يا رشاد، استمر يا بطل، صوتك شعبي وجميل يا رشاد.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.