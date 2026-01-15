الخميس 15 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، كريم فهمي يسكن في منطقة شعبية ضمن أحداث وننسى اللي كان

كريم فهمي
كريم فهمي
تظهر أحداث مسلسل وننسى اللي كان، الذي يشارك فيه الفنان كريم فهمي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، معيشته داخل حارة شعبية، ولكنه يتطلع لأن يكون افضل، ويبدأ في العمل بودي جارد مع النجوم، إلى أن يصل للعمل مع ياسمين عبدالعزيز ويكون حارسها الخاص.

وتشهد  أحداث مسلسل وننسى اللى كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز مطاردة زوجها لها، بعد وقوع خلافات كثيرة بينهما مما يجعلها تلجأ لحارس خاص كي يحميها عنها.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما.

وكان مخرج  مسلسل وننسى اللي كان، وافق على إنشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

