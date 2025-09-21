محمد رشاد: والدي رفض دخولي مجال الفن لهذه الأسباب



حل الفنان محمد رشاد ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر شاشة CBC، في حوار اتسم بالصراحة والشفافية، كشف خلاله لأول مرة عن الأسباب الحقيقية وراء معارضة والده الراحل لدخوله مجال الفن والغناء مع بداية مشواره.

وأوضح رشاد، ردًا على سؤال حول ما إذا كان السبب خوف والده على مستقبله المادي، أن الأمر كان أعمق من ذلك، قائلًا: "والدي الله يرحمه استثمر حياته كلها في تعليمي أنا وإخوتي، وأنا تخرجت في كلية التجارة قسم إنجليزي، فكان طبيعي يتوقع إني أمشي في طريق مهني تقليدي ومستقر زي المحاسبة أو الشركات الكبيرة."

القلق الرئيسي

وأشار الفنان إلى أن أحد دوافع القلق الرئيسية لدى والده كان مرتبطًا بما وصفه بـ"شبهة الحرام" حول الدخل من مهنة الفن، بجانب الصورة النمطية السائدة في المجتمع عن حياة الفنانين.

وقال: "كان فيه اعتقاد منتشر حوالين الفنانين وطريقة حياتهم، وده كان مأثر جدًا على نظرة والدي للمجال كله."

وفي ختام الحوار، شدد رشاد على أن الأخلاق والسلوكيات تبقى شأنًا شخصيًا لا علاقة له بالمهنة، وهو ما أكدته إحدى المذيعات بقولها: "الحلو والوحش موجود في كل المجالات"، ليتفق معها رشاد مشددًا على أن الصلاح والفساد مرتبطان بالشخص نفسه لا بطبيعة عمله.

