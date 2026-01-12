وزير الثقافة عن معرض الكتاب 57: الأضخم تاريخيًا بـ 1457 دار نشر ومبادرة "مكتبة لكل بيت" بأسعار رمزية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تفاصيل انطلاق الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أنها النسخة الأضخم في تاريخ المعرض من حيث عدد المشاركين والمساحة، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام يأتي تحت شعار الاحتفاء بالهوية المصرية، وبالتزامن مع الزخم العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

أرقام قياسية ومشاركة عالمية

وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة 57 من معرض القاهرة الدولى للكتاب عن أرقام غير مسبوقة في هذه الدورة، حيث يشارك 1457 دار نشر، تمثل 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن البرنامج الثقافي يتضمن أكثر من 400 فعالية متنوعة و120 فعالية فنية، بمشاركة نخبة تضم 1500 مثقف ومبدع مصري وعربي وأجنبي.

مبادرة "مكتبة لكل بيت" وحقيبة نجيب محفوظ

أعلن وزير الثقافة عن إطلاق مبادرة "مكتبة لكل بيت"، بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب والتي تستهدف إتاحة المعرفة بأسعار رمزية جدًا.

وتتضمن المبادرة "حقائب ثقافية" تضم مجموعة مختارة من أهم إصدارات قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى "حقيبة نجيب محفوظ" التي تحتوي على 15 كتابًا من درر أعمال أديب نوبل، واصفًا إياها بأنها "هدية الدولة المصرية للشعب".

شخصيات المعرض والبعد الأفريقي

وأوضح الدكتور هنو أن اختيار نجيب محفوظ شخصية للمعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصية لمعرض الطفل، يأتي تأكيدًا على الريادة المصرية في الأدب والفن. كما أشار إلى الانفتاح على القارة السمراء من خلال مؤتمر "أفريقيا.. التحديات والتحولات"، ضمن 10 مؤتمرات كبرى تعقد لأول مرة بشكل متزامن خلال أيام المعرض.

تراث المحافظات في "أهلنا وناسنا"

ولأول مرة، استحدث معرض القاهرة الدولى للكتاب مخيمًا بعنوان "أهلنا وناسنا"، وهو مساحة مخصصة لاستعراض التراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر المختلفة، لربط زوار المعرض بجذورهم الثقافية المتنوعة، وتقديم صورة كاملة عن الهوية المصرية في قلب مركز مصر للمعارض الدولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن معرض القاهرة للكتاب ليس مجرد تظاهرة لبيع الكتب، بل هو "رسالة مصر الثقافية للعالم" ومنصة لبناء الوعي وترسيخ قيم الحوار والمعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.