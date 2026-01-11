حصاد وزارة السياحة والآثار، أبرزه كشف 3 مواقع مزيفة لبيع تذاكر المتحف الكبير

18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة في أسبوع من 3 إلى 9 يناير 2026.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تم تقديم عرض عن أداء هيئة المتحف خلال الفترة الماضية، متضمنًا أبرز الأنشطة التي شهدها المتحف والتي تنوعت بين تنظيم فعاليات ثقافية وأثرية، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

كما تم عرض مؤشرات عن أعداد الزائرين والتذاكر المباعة خلال عام 2025، مع التركيز على أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب عرض الإيرادات المُحققة، حيث تم تحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد الزائرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خاصة في أعداد الزائرين الأجانب والتي شهدت نمو بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

إدارة المتحف المصري الكبير ترصد ثلاثة مواقع إلكترونية مُزوَّرة لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها إدارة المتحف المصري الكبير لرصد ومتابعة ما يُنشر على شبكة الإنترنت، ولا سيما المواقع والمنصات الإلكترونية التي تدّعي ارتباطها بالمتحف، تم رصد ثلاثة مواقع إلكترونية مُزوَّرة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير؛ ويجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المواقع، لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

وأكدت إدارة المتحف أن هذه المواقع الإلكترونية لا تمت للمتحف المصري الكبير بصلة، وأنها تهدف إلى تضليل واستغلال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف، مشددة على أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو. (www.visit-gem.com).

الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج

وكشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى الأعلى للآثار والعاملة بموقع «القرية بالدوير» بمركز طما بسوهاج، عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان يرجع إلى فترة العصر البيزنطي، وهو ما يُسلط الضوء على المقاصد الأثرية غير التقليدية، ويسهم في جذب مزيد من الزائرين والباحثين المهتمين بتاريخ الحضارات والأديان.

ويضيف هذا الكشف معلومات جديدة تسهم في فهم طبيعة الحياة الرهبانية في صعيد مصر خلال العصر البيزنطي، كما أشارت نتائج الحفائر إلى وجود نمط استيطان ومعيشة منتظمة داخل المباني المكتشفة، يُرجّح أنها كانت مساكن لمجتمع رهباني متكامل عاش بالموقع خلال تلك الفترة.

وزارة السياحة والآثار تؤكد ضرورة حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي

في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لكافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي ومنها إجراءات إصدار التأشيرة لحجاج شركات السياحة لموسم هذا العام، تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية والتي تعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج.

ويُمكن للمواطنين المُتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي الاطلاع على قائمة المستشفيات المُعتمدة من وزارة الصحة والسكان بالمحافظات المختلفة لاستصدار شهادة الاستطاعة الصحية، وذلك من خلال بوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر الرابط التالي https://trans.hajj.gov.eg، ومن خلال الدخول على تبويب خدمات المواطنين – جهات فحص طبي للحج.

اجتماع تنسيقي موسع بين وزارتي السياحة والآثار المصرية والحج والعمرة السعودية لمناقشة تطوير جودة الخدمات للمعتمرين المصريين

في إطار أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار المصرية والحج والعمرة السعودية، عُقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين لمناقشة آليات التعاقد بين شركات السياحة المصرية والسعودية، وسبل تعزيز التكامل التقني بين البوابة المصرية للعمرة ومنصة "نسك" السعودية بما يضمن توحيد بيانات برامج المعتمرين ورفع دقة المعلومات، وتسهيل تبادلها.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بشكل دوري لمتابعة الملفات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة العمرة وتعزيز تجربة المعتمرين المصريين، في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

متاحف الآثار المصرية تحتفي باليوم الدولي للتعليم من خلال عرض قطع شهر يناير

تشارك المتاحف المصرية للآثار في الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يُوافق 24 يناير من كل عام، من خلال عرض مجموعة متميزة من القطع الأثرية المختارة لتكون القطع المميزة لشهر يناير، وذلك في إطار دور المتاحف التثقيفي والتعليمي، وإسهامها في إبراز مكانة العلم والمعرفة في الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر.

ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للتعليم تأكيدًا على أهمية التعليم باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وركيزة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، حيث يُمكّن الأفراد، ويُسهم في بناء المجتمعات، ويصنع مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

معارض أثرية مؤقتة بمتحفي تل بسطا بالشرقية وشرم الشيخ بجنوب سيناء احتفالًا ببداية العام الميلادي الجديد

في إطار احتفالات بداية العام الميلادي الجديد، ينظم كل من متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء معرضين أثريين مؤقتين، يسلطان الضوء على مفهوم بداية العام في الحضارة المصرية القديمة، وما ارتبط به من فلسفة الزمن، ودورة الحياة، والبعث، والتجدد.

فتحت عنوان «وب رنبت نفرت»، ينظم متحف تل بسطا معرضًا أثريًا مؤقتًا يستمر حتى نهاية شهر فبراير 2026، ويتناول مفهوم بداية السنة في مصر القديمة وعلاقتها بالتقويم الزراعي ودورة الطبيعة، إلى جانب أبرز الآلهة المرتبطة بأعياد رأس السنة.

وتحت عنوان «حين يبدأ الزمن من جديد»، ينظم متحف شرم الشيخ معرضًا أثريًا مؤقتًا يقدم خلاله قراءة حضارية لفلسفة الزمن وبدايات الحياة في الفكر المصري القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.