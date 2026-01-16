الجمعة 16 يناير 2026
ملفات وحوارات

مصر VS نيجيريا.. حسام حسن يكشف كواليس جديدة بعد وداع أمم أفريقيا.. وتريزيجيه يتحدث عن سر الخسارة أمام السنغال

حسام حسن
حسام حسن
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا بالمغرب.


موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

تعليقات نارية من حسام حسن على مباراة نيجيريا

من جانبه، علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالإضافة إلى الحديث عن مواجهة نيجيريا، غدًا السبت.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحفي: "عانينا من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال بسبب غياب محمد حمدي وإصابة إحمد فتوح وتغييره بين شوطي مباراة السنغال".

وأضاف: "⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي".

وأكمل: "⁠سعيد برد فعل الجماهير علي مجهودات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا رغم أننا كنا نلعب علي البطولة".

وأوضح: "⁠مباراة نيجيريا قوية للغاية وهو فريق كان من المرشحين للقب مثلنا ونلعب للفوز فقط، مصر تمتلك رصيد كبير من التتويج بلقب أمم أفريقيا بسبعة ألقاب، ونعمل جاهدين لتحقيق اللقب في السنوات المقبلة".

وتابع: "⁠أشكر لاعبي منتخب مصر رغم قوة المنافسين، و⁠أتمنى زيادة عدد المحترفين في مصر خلال السنوات المقبلة". 

واسترسل: "مصر تمتلك مواهب كروية ولكن الاحتراف أفضل، و⁠منتخب مصر لاعبيه صناعة مصرية وهذا أمر رائع وأتمنى زيادة عدد المحترفين".

وأفاد: "منتخب السنغال من أقوى منتخبات البطولة وأفريقيا، و⁠معتادون على اللعب دائما تحت أي ضغوط ونركز دائمًا للفوز وعندي ثقة في جميع اللاعبين".

وأتم حسام حسن، تصريحاته قائلًا: "⁠أحترم كل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، ونجهز من الآن لبطولة كأس العالم 2026". 

ماذا قال تريزيجيه عن صدام النسور الخضراء؟

قدّم محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، اعتذاره للجماهير المصرية بعد عدم التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن لاعبي الفراعنة بذلوا أقصى ما لديهم منذ بداية البطولة، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: "نعتذر عن عدم الوصول إلى النهائي، الجميع داخل المنتخب بذل قصارى جهده، ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف نجم المنتخب المصري: "دخلنا البطولة منذ البداية بهدف التتويج باللقب، وكنا نلعب من أجل الفوز بالكأس، لكن لم يحالفنا التوفيق في تحقيق هذا الهدف".

وأشاد تريزيجيه بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا دعمه الكامل له، حيث قال: "الجهاز الفني أدى دوره على أكمل وجه، ولم يقصر أي فرد داخل المنتخب، سواء لاعبين أو جهاز فني، وبذلنا جميعًا أقصى جهد ممكن".

وعن مواجهة نيجيريا، أوضح لاعب الفراعنة: "منتخب نيجيريا فريق قوي ويضم لاعبين كبار، لكننا جاهزون لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة بشكل مشرف".

 

وحرص تريزيجيه على توجيه الشكر لكل عناصر المنتخب، قائلًا: "أشكر الجميع داخل منتخب مصر، سواء الجهاز الطبي أو الإداري أو عمال المهمات، الجميع قدم مجهودات كبيرة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام اللاعبين منذ اليوم الأول للمعسكر، موضحًا: "اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم منذ بداية المعسكر يوم 3 يناير، وكان هدفنا واحدًا وهو الفوز باللقب، وأشكرهم على ما قدموه من مجهودات كبيرة".

 

الجريدة الرسمية