خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية بالمنيا 2026

18 حجم الخط

يقدم دليل المنيا الخدمي، خدمة صحية مهمة لأهالي المنيا توضح خطوات حجز الكشف الطبي داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة في إطار التيسير على المواطنين وتقليل الزحام وضمان حصول المرضى على الخدمة الصحية في التوقيت المناسب.

من يمكنه حجز الكشف في مستشفيات المنيا

تتيح المستشفيات الحكومية في المنيا حجز الكشف لجميع المواطنين سواء من المنتفعين بالتأمين الصحي أو غير المنتفعين مع اختلاف الرسوم وفقا لنوع الخدمة والتخصص الطبي المطلوب.

خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية بالمنيا

التوجه إلى مكتب الاستقبال بالمستشفى الحكومي الأقرب لمحل الإقامة في المنيا

- تقديم بطاقة الرقم القومي أو أي مستند إثبات شخصية

- تحديد التخصص الطبي المطلوب للكشف

- سداد الرسوم المقررة إن وجدت

الحصول على موعد الكشف أو الدخول مباشرة حسب نظام المستشفى.

أماكن تقديم الخدمة داخل المنيا

تشمل الخدمة مستشفى المنيا العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات والمستشفيات المركزية بمراكز ملوي وسمالوط وبني مزار ومغاغة وأبو قرقاص وديرمواس إلى جانب عدد من الوحدات الصحية المتكاملة.

نصائح مهمة لأهالي المنيا

الحضور مبكرا لتجنب الزحام

الاحتفاظ بإيصالات الحجز

الالتزام بتعليمات المستشفى

التوجه لأقرب مستشفى حكومي داخل المنيا لتسهيل الحصول على الخدمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.