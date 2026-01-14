الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية بالمنيا 2026

دليل المنيا الخدمي
دليل المنيا الخدمي خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية
يقدم دليل المنيا الخدمي، خدمة صحية مهمة لأهالي المنيا توضح خطوات حجز الكشف الطبي داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة في إطار التيسير على المواطنين وتقليل الزحام وضمان حصول المرضى على الخدمة الصحية في التوقيت المناسب.  

من يمكنه حجز الكشف في مستشفيات المنيا

تتيح المستشفيات الحكومية في المنيا حجز الكشف لجميع المواطنين سواء من المنتفعين بالتأمين الصحي أو غير المنتفعين مع اختلاف الرسوم وفقا لنوع الخدمة والتخصص الطبي المطلوب. 

خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية بالمنيا

  • التوجه إلى مكتب الاستقبال بالمستشفى الحكومي الأقرب لمحل الإقامة في المنيا
    -  تقديم بطاقة الرقم القومي أو أي مستند إثبات شخصية
    - تحديد التخصص الطبي المطلوب للكشف
    - سداد الرسوم المقررة إن وجدت
    الحصول على موعد الكشف أو الدخول مباشرة حسب نظام المستشفى.

أماكن تقديم الخدمة داخل المنيا

تشمل الخدمة مستشفى المنيا العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات والمستشفيات المركزية بمراكز ملوي وسمالوط وبني مزار ومغاغة وأبو قرقاص وديرمواس إلى جانب عدد من الوحدات الصحية المتكاملة. 

نصائح مهمة لأهالي المنيا

الحضور مبكرا لتجنب الزحام
الاحتفاظ بإيصالات الحجز
الالتزام بتعليمات المستشفى
التوجه لأقرب مستشفى حكومي داخل المنيا لتسهيل الحصول على الخدمة

