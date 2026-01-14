زراعة 75 شتلة أشجار في مطاي بالمنيا ضمن خطة تحسين البيئة

18 حجم الخط

شهد مركز مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ أعمال تجميل وتطوير بيئي من خلال زراعة عدد من الشتلات الجديدة في إطار خطة تستهدف تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق المركز والقرى التابعة له.

تفاصيل أعمال الزراعة في مطاي

وتمت زراعة 75 شتلة متنوعة على جانبي طريق مصر - أسوان الزراعي عند المدخل الجنوبي لـ مركز مطاي بالمنيا وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين الشكل العام للطريق بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة المواطنين.

مستوى النظافة العامة

وشملت الأعمال تهذيب الأشجار القائمة ورفع المخلفات والحشائش من جانبي الطرق والميادين العامة إلى جانب تحسين مستوى النظافة العامة في عدد من الشوارع الرئيسية داخل مركز مطاي بالمنيا

خطة مستمرة لتحسين الخدمات في المنيا

تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير الخدمات البيئية وتحسين مستوى النظافة والتجميل في مراكز محافظة المنيا بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

أهمية التوسع في المساحات الخضراء

ويسهم التوسع في زراعة الأشجار داخل المنيا في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث ورفع المستوى الجمالي للشوارع والطرق الرئيسية وهو ما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المراكز.

