أخبار مصر

الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة وقيمة الاشتراك السنوي

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
كشفت نقابة الأطباء تفاصيل عمل صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي يعد أحد النظم التأمينية المعمول بها في معظم دول العالم، بما فيها دول الخليج، بهدف حماية مقدمي الخدمات الطبية من الأعباء المالية والقانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفي الوقت نفسه ضمان تعويض عادل للمرضى المتضررين.


ويرتبط الصندوق في مصر ارتباطًا مباشرًا بـ قانون المسئولية الطبية، وهو أحد الأدوات التنفيذية الرئيسية لتطبيقه على أرض الواقع.


أهداف الصندوق


اكدت نقابة الأطباء أن صندوق المخاطر الطبية يهدف إلى:
١- تعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وضمان توافر الملاءة المالية لذلك.
٢-حماية الأطباء والمنشآت الصحية من الإفلاس أو التعرض لأعباء مالية جسيمة.
تقليل النزاعات القضائية، وتشجيع التسويات الودية بدلًا من التقاضي المطوّل.


ماذا يحدث عند وقوع ضرر طبي؟
 

قالت نقابة الأطباء أنه عند تقدم مريض بشكوى، تقوم النيابة العامة بإعداد مذكرة وتحيلها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي بدورها تُشكل لجنة فنية مستقلة لتقييم الحالة.


وفي حال ثبوت وجود ضرر مرتبط بالممارسة الطبية، يتم صرف تعويض للمريض من الصندوق، سواء من خلال تسوية ودية تشرف عليها لجنة التسويات أو بموجب حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


ووفقًا للجنة العليا للمسؤولية الطبية، بلغ إجمالي عدد القضايا المحالة إليها من النيابة العامة منذ بدء عملها وحتى ديسمبر 2025 نحو 282 قضية، منها ما سبق تشكيل اللجنة ومنها ما قُدّم لاحقًا.


قرار الرقابة المالية والاشتراك الإلزامي
 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 303 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لقانون المسؤولية الطبية.


ونص القرار على أن الاشتراك في الصندوق إلزامي لجميع أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.


قيمة الاشتراك السنوي للأفراد


الأطباء البشريون:
ممارس عام: 240 جنيهًا.
الدرجات التخصصية الأخرى: 920 جنيهًا.
أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي:
ممارس عام: 160 جنيهًا.
الدرجات التخصصية الأخرى: 400 جنيه.
الصيادلة: 240 جنيهًا.
الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية: 100 جنيه.
ويتم تحصيل الأقساط بخصم 25% لأول فترة ترخيص لمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.


قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت الصحية
 

مستشفى أقل من 50 سريرًا: 24 ألف جنيه، ويُضاف 500 جنيه عن كل سرير في حال تجاوز العدد 50 سريرًا.
مركز طبي: 9600 جنيه.
مركز أشعة: 3600 جنيه.
مركز تحاليل: 2400 جنيه.
صيدلية: 1200 جنيه.
 

موعد بدء التطبيق
 

نص القرار على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، وبذلك سيكون التطبيق الفعلي اعتبارًا من 29 أبريل 2026.

