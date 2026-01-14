أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والأفريقية.. الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيها من الرصيد بالعدادات.. وحقيقة إحالة وزير التعليم إلى المحاكمة الجنائية

18 حجم الخط

أخبار مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسيدة إيفينيا سيدرياس نائبة رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وناتانيل تيرنر المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

السيسي يستقبل كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "بولس" نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا محورية علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة بين مصر والولايات المتحدة، طالبًا نقل تحياته للرئيس ترامب.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بـالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى برنامج تنفيذي.

ترجمة مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى برنامج تنفيذي

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله حول إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن القضية تعود إلى رفع أحد الأشخاص جنحة مباشرة رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، متضررًا من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلي حكومة المنيا بشأن تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

يفاجأ عدد من المواطنين بوجود خصومات ورسوم شهرية من الرصيد الموجود بـعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أو خصم قيمة وقت الشحن، وهو ما يظهر في صورة مديونية علي العملاء.

أسباب خصم 20 جنيها شهريا من الرصيد بعدادات الكهرباء



وأكدت مصادر مطلعة بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولى مهمة تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء والتي تقدر بـ20 جنيها شهريا ويتم خصمها من المواطنين وقت الشحن أو تكون في صورة مديونية بفواتير الاستهلاك الشهرية.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن إصرار بعض الأصوات على تصدير آراء وفتاوى متشددة في مناسبات بعينها، وكأنها جزء أصيل من الشريعة أو من الفكر الإسلامي، يعود إلى فكر دخيل لا يمت إلى الإسلام بصلة، مؤكدًا أن مصر ـ بتأثير الأزهر الشريف، لم تعرف هذا الفكر قبل سبعينيات القرن الماضي.

شيخ الأزهر: هذه المرحلة شهدت اختراقات مجتمعية أضرت بالمسلمين والمسيحيين معًا

وأوضح فضيلته في حوار مع صحيفة “صوت الأزهر” بمناسبة عيد ميلاده الثمانين أن هذه المرحلة شهدت اختراقات مجتمعية أضرت بالمسلمين والمسيحيين معًا، ومهدت لظهور الفتنة الطائفية، بالتوازي مع تراجع التعليم الحقيقي وتشوش الخطاب الديني الصحيح، حتى أصبح الحديث عن الدين أسير المظاهر والشكليات، دون ارتكاز على علم راسخ أو قضايا جوهرية، مثل مفهوم المواطنة أو فلسفة الإسلام في التعامل مع الآخر، وبخاصة المسيحيين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 530 ألفًا و944 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

خدمات 42 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات (حميات الأقصر والقرنة المركزي) قدمت 89 ألفًا و766 خدمة شملت الطوارئ، الغسيل الكلوي، الرعايات المركزة، الحضانات، العيادات الخارجية، وخدمات التشخيص عن بُعد، بينما استفاد 43 ألفًا و332 مواطنًا من خدمات 42 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد روبرت شلوترر، مدير السياسات والتشريعات بمجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر.

رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5 و6% خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

