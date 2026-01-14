الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب تدرس جميع السيناريوهات بشأن إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والمسئول عن الملف الإيراني، مسعد بولس، في مقابلة مع قناة العربية، أن إدارة ترامب تترك “كل الاحتمالات مفتوحة” في التعامل مع إيران، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري، وذلك في ظل تصاعد التوترات الداخلية في إيران وارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية في المدن الكبرى.

زيادة الضغوط على إيران من الإدارة الأمريكية

وجاءت تصريحات بولس في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على طهران، بعد أن كشفت تقارير عن سقوط مئات القتلى ومئات الإصابات، مع اعتقالات واسعة بين المتظاهرين، وهو ما أثار قلق واشنطن ودفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها تجاه النظام الإيراني.

توجيه أمريكا ضربة جديدة لـ إيران

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مصادر، إن إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة.

ووفقا لـ أكسيوس، فأن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة في تقييمها بأن الأمن الإيراني قتل ما لا يقل عن 5000 متظاهر.

وأضافت أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في إيران والرد الأمريكي المحتمل.

تفعيل أجهزة تشويش GPS في أجزاء من إيران والعراق


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم تفعيل أجهزة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي GPS في أجزاء من إيران والعراق

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بلدية ديمونة تفتح جميع الملاجئ العامة في المدينة وسط التوترات مع إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسعد بولس ترامب الرئيس الأمريكى إيران طهران الإدارة الامريكية إسرائيل

مواد متعلقة

مراحل الضربة العسكرية ضد إيران التي يبحث عنها ترامب، خبير يرصد التصورات الأمريكية

أكسيوس: إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة

إعلام أمريكي: البنتاجون يخشى رد فعل إيران حال توجيه ترامب ضربة ضدها

بحضور كبار مسؤولي الأمن القومي، ترامب يطلع على آخر المستجدات في إيران
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية