كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب تدرس جميع السيناريوهات بشأن إيران

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والمسئول عن الملف الإيراني، مسعد بولس، في مقابلة مع قناة العربية، أن إدارة ترامب تترك “كل الاحتمالات مفتوحة” في التعامل مع إيران، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري، وذلك في ظل تصاعد التوترات الداخلية في إيران وارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية في المدن الكبرى.

زيادة الضغوط على إيران من الإدارة الأمريكية

وجاءت تصريحات بولس في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على طهران، بعد أن كشفت تقارير عن سقوط مئات القتلى ومئات الإصابات، مع اعتقالات واسعة بين المتظاهرين، وهو ما أثار قلق واشنطن ودفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها تجاه النظام الإيراني.

توجيه أمريكا ضربة جديدة لـ إيران

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مصادر، إن إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة.

ووفقا لـ أكسيوس، فأن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة في تقييمها بأن الأمن الإيراني قتل ما لا يقل عن 5000 متظاهر.

وأضافت أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في إيران والرد الأمريكي المحتمل.

تفعيل أجهزة تشويش GPS في أجزاء من إيران والعراق



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم تفعيل أجهزة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي GPS في أجزاء من إيران والعراق

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بلدية ديمونة تفتح جميع الملاجئ العامة في المدينة وسط التوترات مع إيران.

