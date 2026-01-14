تعليمات صارمة لضبط لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة

18 حجم الخط

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات مشددة لضبط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.



وأكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، وعلى رأسها الالتزام بمواعيد الحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، وعدم السماح بأي تهاون أو أعذار غير مبررة قد تؤثر على انتظام اللجان.



عقوبات رادعة على التقصير والتأخير

وشدد وكيل التعليم الجيزة على أن أي تقصير أو تأخير من القائمين على أعمال الامتحانات سيقابل بإجراءات حاسمة، تشمل الخصم من مكافآت الامتحانات، والنقل خارج الإدارة لكل من يثبت تسببه في تعطيل سير الامتحانات أو الإخلال بانضباطها.



كما أكد أن الانضباط داخل لجان الامتحانات خط أحمر، وأنه سيتم التعامل بحزم كامل وبدون استثناءات مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الامتحانات تمثل مسؤولية وطنية وأمانة لا تحتمل التهاون، وأن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات.



وأوضح أن المتابعة مستمرة طوال فترة الامتحانات، وأن المحاسبة ستكون فورية ورادعة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، والحفاظ على هيبة العملية التعليمية، وتحقيق العدالة والشفافية داخل اللجان.



وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تضمن نزاهة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

