الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات صارمة لضبط لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
18 حجم الخط
ads

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات مشددة لضبط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
 

وأكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، وعلى رأسها الالتزام بمواعيد الحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، وعدم السماح بأي تهاون أو أعذار غير مبررة قد تؤثر على انتظام اللجان.
 

عقوبات رادعة على التقصير والتأخير

وشدد وكيل التعليم الجيزة على أن أي تقصير أو تأخير من القائمين على أعمال الامتحانات سيقابل بإجراءات حاسمة، تشمل الخصم من مكافآت الامتحانات، والنقل خارج الإدارة لكل من يثبت تسببه في تعطيل سير الامتحانات أو الإخلال بانضباطها.
 

كما أكد أن الانضباط داخل لجان الامتحانات خط أحمر، وأنه سيتم التعامل بحزم كامل وبدون استثناءات مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الامتحانات تمثل مسؤولية وطنية وأمانة لا تحتمل التهاون، وأن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات.
 

وأوضح أن المتابعة مستمرة طوال فترة الامتحانات، وأن المحاسبة ستكون فورية ورادعة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، والحفاظ على هيبة العملية التعليمية، وتحقيق العدالة والشفافية داخل اللجان.
 

وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تضمن نزاهة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة جنوب الجيزة التعليمية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة التربية والتعليم بالجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الفصل الدراسي الاول العملية الامتحانية انتظام الامتحانات إمتحانات الفصل الدراسي الاول جولة تفقدية مفاجئة جنوب الجيزة التعليمية جنوب الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة: امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

طلاب أولى وثانية إعدادي بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نصف العام بـ"الدراسات الاجتماعية"

آراء طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة بعد امتحاني الفيزياء وعلم النفس والاجتماع (فيديو)

رغم الطقس السيئ، أولياء الأمور يترقبون خروج أبنائهم من الامتحانات بالجيزة (صور)

طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان مادة الرياضيات

طلاب صفوف النقل الابتدائي بالجيزة يستعدون لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية

محافظ الجيزة يتفقد الشقق السكنية الجديدة والمشروعات الخدمية بقرية الديسمي (صور)

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة في سوق قرية الديسمي الجديدة لمتابعة الأسعار (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

المزيد
الجريدة الرسمية