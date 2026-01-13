الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

18 حجم الخط

يفاجئ عدد من المواطنين بدخول شركات توزيع الكهرباء للقيام بعمليات الفحص الدورية علي عدادات الكهرباء بالشقق السكنية والمنازل، ويتم تغيير بعض العدادات.



الحالات التي يتم فيها تغيير عدادات الكهرباء



من جانبها أكدت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير عدادات الكهرباء لا يتم بشكل عشوائي ولكن يتم وفق ضوابط واضحة.

واضافت المصادر أن الحالات التي يتم فيها تغيير عدادات الكهرباء تشمل الحالات الفنية والأعطال أو تطوير في المنظومة أو في حالة وجود طلب من العميل لتغيير عدادات الكهرباء.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الاستهلاك المنزلية، وذلك عند استخدام المكواة الكهربائية.

نصائح التوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وقت استخدام المكواة الكهربائية



وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، لأن ذلك يقلل من تكرار تشغيل المكواة يوميًا، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.

2- البدء بكي الملابس التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة مثل الجينز، ثم الانتقال إلى الملابس القطنية، مما يساعد على استغلال الحرارة بكفاءة قبل خفضها.



3- بعد الانتهاء من الملابس التي تحتاج حرارة عالية، يتم فصل المكواة واستغلال الحرارة المتبقية في كي الملابس الحريرية والأقمشة التي لا تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة.



4- استخدام المكواة البخارية يساعد على سرعة كيّ الملابس، مما يقلل من مدة التشغيل وبالتالي يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.



5- التأكد من فصل المكواة بعد الاستخدام.



