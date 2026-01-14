الشباب يقلب تأخره إلى انتصار درامي أمام نيوم في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز فريق الشباب على نظيره نيوم، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح فريق الشباب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الرابعة، عن طريق همام الهمامي مستغلًا عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى، حولها مباشرة إلى داخل الشباك.

ولم يتأخر رد نيوم، إذ أدرك سايمون بوابري هدف التعادل في الدقيقة السادسة، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس عن التصدي لها.

مع بداية الشوط الثاني، تمكن سعيد بن رحمة من تسجيل الهدف الثاني لفريق نيوم في الدقيقة 47، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وضعت فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 57، عاد الشباب بعدما نجح البلجيكي يانيك كاراسكو في إدراك التعادل عند الدقيقة 57، عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح.

ولم تمر سوى أربع دقائق حتى عاد كاراسكو ليخطف الأضواء مجددًا، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق الشباب في الدقيقة 61، مؤكدًا ريمونتادا مثيرة ومنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الشباب ونيوم في الدوري السعودي

وبهذا الانتصار، رفع الشباب رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد نيوم عند 20 نقطة في المركز التاسع.

هاتريك "كينيونيس" يقود القادسية لاكتساح الفيحاء بخماسية نظيفة في الدوري السعودي

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، اكتسح فريق القادسية نظيره الفيحاء، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب القادسية جوليان فايجل في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز القادسية هدفه الأول في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب جوليان كينيونيس، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن، قابلها المهاجم المكسيكي بتسديدة في شباك الفيحاء.

وعاد جوليان كينيونيس ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 53، ليعزز تقدم القادسية على الفيحاء، مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيسر ليحولها لهدف داخل الشباك.

وواصل كينيونيس تألقه في الدقيقة 61، بعدما سجل هدفه الثالث في المباراة، بعد عرضية من على حدود منطقة الجزاء، ليرتقى بعدها مهاجم القادسية وسط تراجع من دفاع الخصم، ويسدد الكرة على يمين الحارس.

وتمكن اللاعب البديل اياد هوسا من تسجيل الهدف الرابع لفريق القادسية في الدقيقة 87.

واختتم الإيطالي ماتيو ريتيجي أهداف فريق القادسية في الدقيقة 90+ من ركلة جزاء سجلها بنجاح في مرمى الفيحاء.

ترتيب القادسية والفيحاء في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة بالمركز الثاني عشر.

