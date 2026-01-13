وزير الصحة يبحث مع وفد المعهد الدولي للقاحات توطين إنتاج الأمصال في مصر

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد المعهد الدولي للقاحات (IVI) بجمهورية كوريا الجنوبية، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما توطين إنتاج اللقاحات.

أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية

وأبرز الدور الاستراتيجي لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبحث والتطوير والتصنيع والتصدير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المباحثات تناولت نقل تكنولوجيا اللقاحات المتقدمة، دعم البحث العلمي، وتعزيز البرامج الوطنية لمكافحة العدوى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا.

