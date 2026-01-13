الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع وفد المعهد الدولي للقاحات توطين إنتاج الأمصال في مصر

وزير الصحة
وزير الصحة
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد المعهد الدولي للقاحات (IVI) بجمهورية كوريا الجنوبية، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما توطين إنتاج اللقاحات.

أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات

 

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية

 

وأبرز الدور الاستراتيجي لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبحث والتطوير والتصنيع والتصدير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المباحثات تناولت نقل تكنولوجيا اللقاحات المتقدمة، دعم البحث العلمي، وتعزيز البرامج الوطنية لمكافحة العدوى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نقابة الصيادلة توضح تفاصيل تطبيق تتبع الدواء

رئيس هيئة الدواء: السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار في الصناعات الدوائية

حضر اللقاء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا.

