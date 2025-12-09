زيارة مفاجئة تشعل أزمة داخل خالدة، وزير البترول يغادرغاضبًا لغياب رئيس الشركة ونوابه

18 حجم الخط

في زيارة مفاجئة لـ شركة خالدة للبترول، أبدى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استياءه الشديد، بعد أن فوجئ بغياب رئيس الشركة ونوابه عن مكاتبهم صباح اليوم.

واعتاد الوزير القيام بزيارات ميدانية غير معلنة لشركات القطاع للوقوف على جاهزية الأعمال، خاصة في شركات الإنتاج، إلا أن هذه الزيارة كشفت عن غياب لافت للقيادات، حيث لم يجد الوزير سوى مدير عام الشؤون الإدارية ومدير عام العمليات.

مشاكل متراكمة منذ تولي معتز عاطف رئاسة شركة خالدة للبترول

وأكدت مصادر مطلعة أن وزير البترول غادر الشركة غاضبًا من عدم التزام القيادات بالتواجد في مكاتبهم، خاصة وأن شركة خالدة تواجه عدة مشاكل منذ تولي المهندس معتز عاطف رئاستها.. وتعد هذه الزيارة مؤشرًا على تصاعد الأزمات داخل الشركة، التي تواجه واحدة من أكبر أزماتها الرقابية خلال السنوات الأخيرة، بعد الكشف عن سلسلة من السرقات والتلاعبات التي تمس أصول الدولة في أحد أهم مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية.

سرقات ضخمة بموقع السلام

وكشفت مصادر داخل الشركة عن سرقات ضخمة بموقع السلام، حيث تم اكتشاف اختفاء ثلاث بكرات من كابلات الـESD المصنوعة من النحاس الخالص، تُقدر قيمة الواحدة منها بـ 200 ألف دولار، بالإضافة إلى فقدان 40 دقّاق حفار تُستخدم في أعمال الحفر، وهي معدات تُقدر قيمتها الإجمالية بملايين الجنيهات.. وتشير هذه الكميات إلى وجود خلل جوهري في منظومة الأمن والمتابعة داخل الموقع، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن طريقة اكتشاف هذه السرقات كانت عبر نظام "الأوريكل" المستخدم لتتبع العهدة، حيث أظهر النظام أن الكابلات موجودة ضمن خطة التركيب، بينما لم تكن موجودة فعليًا في المخازن أو مركبة بعد، ما كشف عن فجوة خطيرة بين السجلات والواقع.

تلاعب في التايم شيت وصرف دون عمل

كما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط بعض أفراد الأمن في التلاعب بنظام "التايم شيت"، عبر إثبات حضور مقاولين وعمال على الورق دون تنفيذ أعمال فعلية، مما أدى إلى صرف مستحقات غير مستحقة وإهدار مالي إضافي.

في محاولة لاحتواء الأزمة، دفعت الشركة بلجنة من الشؤون القانونية مكثت أكثر من عشرين يومًا في موقع السلام لإجراء جرد شامل للأصول والمعدات ورصد نقاط الخلل.. وقد أحالت إدارة الشركة برئاسة المهندس معتز عاطف الملف بالكامل إلى النيابة للتحقيق، في ظل تضارب الاختصاصات وتزايد الشكوك حول وجود تواطؤ أو إهمال جسيم. وتشدد مصادر لـ "فيتو" بالشركة على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الإدارة العليا، بل تمتد إلى مدير أمن الشركة وأفراد الأمن بموقع السلام، بسبب غياب الجرد الدوري وعدم تطبيق ضوابط الحوكمة.

وأكدت مصادر داخل "خالدة" أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك مخالفات متراكمة في مواقع أخرى لم يتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، ما يجعل الأزمة الحالية امتدادًا لمشكلات رقابية أعمق داخل الشركة.. ومع اتساع أصداء الواقعة، تصاعدت الدعوات داخل قطاع البترول لضرورة تدخل عاجل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول، بهدف وضع منظومة أمنية حديثة في المواقع الصحراوية وتشديد إجراءات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس المال العام وتهدد سمعة قطاع البترول.

