أخبار مصر

الكهرباء تفسر أسباب خصم 20 جنيها شهريا من الرصيد بالعدادات

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
يفاجأ عدد من المواطنين بوجود خصومات ورسوم شهرية من الرصيد الموجود بـعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أو خصم قيمة وقت الشحن، وهو ما يظهر في صورة مديونية علي العملاء.


 أسباب خصم 20 جنيها شهريا من الرصيد بعدادات الكهرباء 


وأكدت مصادر مطلعة بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولى مهمة تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء والتي تقدر بـ20 جنيها شهريا ويتم خصمها من المواطنين وقت الشحن أو تكون في صورة مديونية بفواتير الاستهلاك الشهرية.
 

أسباب وجود مديونية على العدادات مسبوقة الدفع


وأوضحت الشركة أنه يتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الاستهلاك المنزلية، وذلك عند استخدام المكواة الكهربائية.

نصائح التوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وقت استخدام المكواة الكهربائية 


وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، لأن ذلك يقلل من تكرار تشغيل المكواة يوميًا، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.


2- البدء بكي الملابس التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة مثل الجينز، ثم الانتقال إلى الملابس القطنية، مما يساعد على استغلال الحرارة بكفاءة قبل خفضها.

