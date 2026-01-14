الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تحدد إرشادات مهمة للمواطنين عند شراء الأجهزة المنزلية للتوفير في الاستهلاك

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
18 حجم الخط

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نقاط مهمة للمواطنين يجب إتباعها وقت شراء الأجهزة الكهربائية الجديدة والتي تضمن توفير الأجهزة الكهربائية في استهلاك الكهرباء وقت التشغيل بما يضمن التوفير فيه الفاتورة الشهرية.

خطوات شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في استهلاك الكهرباء 

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن بطاقة كفاءة الطاقة تعد دليلك لاختيار الجهاز الموفّر للكهرباء وهي بمثابة بطاقة توعوية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة.
 

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن البطاقة كفاءة الطاقة توضع في مكان واضح على الجهاز، وتوضح مستويات الكفاءة باستخدام الألوان والأحرف، حيث يشير اللون الأخضر (A – A+ – A++ – A+++) إلى أعلى كفاءة وأقل استهلاك، بينما يشير اللون الأحمر (E) إلى أقل كفاءة وأكثر استهلاك للطاقة.

الأهداف المطلوبة التعريف بها من بطاقة تعريف الطاقة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة تتضمن بيانات مهمة عن الجهاز مثل: 

  • ماركة الجهاز والطراز
  • اسم الشركة أو العلامة التجارية
  • معدل الاستهلاك الشهري للطاقة (ك.و.س)
  • مستوى كفاءة الطاقة من A إلى E

وتابع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن بطاقات كفاءة الطاقة تكمن في التعريف بعدة أشياء مهمة عن الأجهزة الكهربائية وهي:

  • توضيح مصاريف تشغيل الأجهزة
  • تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة
  • تقليل فاتورة الكهرباء
  • الحد من انتشار الأجهزة منخفضة الكفاءة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء الكهرباء حماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك استهلاك الكهرباء الاجهزة الكهربائية

مواد متعلقة

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

الكهرباء: إضافة قدرات جديدة من الطاقة للحد من استخدام الوقود الأحفوري

5 نصائح مهمة من الكهرباء للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

هتوفر في الفاتورة، نصائح مهمة من الكهرباء لاختيار الأجهزة الاقل استهلاكا للتيار
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصادر تكشف أسماء الرؤساء المحتملين للجان النوعية بمجلس النواب

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية