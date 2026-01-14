الكهرباء تحدد إرشادات مهمة للمواطنين عند شراء الأجهزة المنزلية للتوفير في الاستهلاك

18 حجم الخط

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نقاط مهمة للمواطنين يجب إتباعها وقت شراء الأجهزة الكهربائية الجديدة والتي تضمن توفير الأجهزة الكهربائية في استهلاك الكهرباء وقت التشغيل بما يضمن التوفير فيه الفاتورة الشهرية.

خطوات شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في استهلاك الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن بطاقة كفاءة الطاقة تعد دليلك لاختيار الجهاز الموفّر للكهرباء وهي بمثابة بطاقة توعوية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة.



وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن البطاقة كفاءة الطاقة توضع في مكان واضح على الجهاز، وتوضح مستويات الكفاءة باستخدام الألوان والأحرف، حيث يشير اللون الأخضر (A – A+ – A++ – A+++) إلى أعلى كفاءة وأقل استهلاك، بينما يشير اللون الأحمر (E) إلى أقل كفاءة وأكثر استهلاك للطاقة.

الأهداف المطلوبة التعريف بها من بطاقة تعريف الطاقة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة تتضمن بيانات مهمة عن الجهاز مثل:

ماركة الجهاز والطراز

اسم الشركة أو العلامة التجارية

معدل الاستهلاك الشهري للطاقة (ك.و.س)

مستوى كفاءة الطاقة من A إلى E

وتابع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن بطاقات كفاءة الطاقة تكمن في التعريف بعدة أشياء مهمة عن الأجهزة الكهربائية وهي:

توضيح مصاريف تشغيل الأجهزة

تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة

تقليل فاتورة الكهرباء

الحد من انتشار الأجهزة منخفضة الكفاءة

