98 ألف شكوى و97 ألف حل، حصاد خدمة المواطنين بوزارة الصحة في 2025

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنجازات الإدارة العامة لخدمة المواطنين خلال عام 2025 في إطار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة على الأداء المؤسسي.

الإدارة تلقت 98 ألفًا و599 شكوى خلال العام، تم إنهاء 97 ألفًا و285 شكوى منها

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة تلقت 98 ألفًا و599 شكوى خلال العام، تم إنهاء 97 ألفًا و285 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 98.7%، وذلك من خلال فحص الشكاوى مبدئيًا، تصنيفها، إحالتها للجهات المختصة، والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من معالجتها والرد على المواطنين.

وأشار إلى أن الإدارة نفذت 20 دورة تدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظات، لتعزيز مهارات التعامل مع الشكاوى، تحسين آليات الفحص والمتابعة والتواصل، وتوحيد أساليب العمل وفق معايير المنظومة الموحدة، مما ساهم في رفع كفاءة الأداء، تقليل التراكم، وضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

موقف الشكاوى بالجهات التابعة للوزارة

ومن جانبه، استعرض حسن مدين، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، موقف الشكاوى بالجهات التابعة للوزارة، حيث سجلت الهيئة العامة للتأمين الصحي 42 ألفًا و258 شكوى، تم حسم 42 ألفًا و144 منها بنسبة 99.8%، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 2,980 شكوى تم حسم 2,844 منها بنسبة 99.4%، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة 8,378 شكوى تم حسم 8,068 منها بنسبة 96%، والمؤسسة العلاجية 700 شكوى تم حسم 679 منها بنسبة 97%.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير منظومة الشكاوى، وتعزيز التواصل مع المواطنين، لضمان تقديم خدمات صحية أفضل وتحقيق رضا أكبر للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.