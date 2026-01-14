وزير التعليم يستقبل نظيره الياباني في أول زيارة رسمية له (صور)

18 حجم الخط

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، في أول زيارة رسمية له خارج اليابان منذ توليه منصبه، وذلك في المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة، ضمن جهود تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال التعليم.



رافق الوزيران خلال الزيارة السفير الياباني بالقاهرة إيواي فوميو، وممثلو هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.



تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة

وشملت الجولة تفقد عدد من الفصول الدراسية، من بينها الصف الأول الابتدائي لمتابعة حصة الرياضيات للمنهج الجديد، والصف الرابع الابتدائي أثناء انعقاد مجلس الفصل ضمن أنشطة "التوكاتسو" التي تعزز بناء شخصية الطلاب وتنمية مهارات الحوار والتعبير عن الرأي، إلى جانب حضور حصة موسيقى لتعزيز الجوانب الفنية والثقافية، وحصة الصف الثاني الإعدادي لمادة الرياضيات باستخدام منصة Sprix التعليمية.



كما تابع الوزيران الأنشطة العملية في المعامل وقاعات الأنشطة، حيث يتم تطبيق أنشطة "التوكاتسو" كأساس لتطوير قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مع دمج التكنولوجيا الحديثة لتنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات لدى الطلاب.



وأكد وزير التربية والتعليم أن التجربة المصرية اليابانية في التعليم حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها عام 2018، وأسهمت في تطوير أساليب التعليم وبناء شخصية الطلاب على أسس تربوية متكاملة. وأعرب عن تطلعه إلى زيادة عدد الخبراء اليابانيين ليصل إلى 100 خبير وفق توجيهات الرئيس، وتعزيز الشراكة التعليمية بين البلدين.

من جانبه، أشاد وزير التعليم الياباني بمستوى الطلاب المصريين واهتمامهم بالتعلم، مؤكدًا التزام اليابان بمواصلة دعم التعاون مع مصر للارتقاء بجودة التعليم وبناء الإنسان.



وأشار الوزير المصري إلى جهود الوزارة في إدخال وتطوير مواد العلوم الحديثة، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية لما أثبتته التجربة من نجاح في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى انضباط الطلاب.



كما لفت إلى التعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وجامعة هيروشيما اليابانية لتدريب المعلمين على النظام الياباني، بما يساهم في تطبيق النموذج التعليمي الياباني داخل المدارس المصرية.



ويُذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 69 مدرسة للعام الدراسي الحالي، مع فتح باب التقديم لـ79 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم عبر الموقع الإلكتروني: ejs4students.moe.gov.eg.



وأكد الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتطوير المدارس المصرية اليابانية، وتبادل الخبرات التعليمية، وتعزيز مناهج العلوم الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.



