آراء طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة بعد امتحاني الفيزياء وعلم النفس والاجتماع (فيديو)

شهدت امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم، حالة من الهدوء النسبي داخل اللجان، وسط تباين آراء الطلاب حول مستوى امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

أكد معظم الطلاب أن الامتحانات جاءت في المجمل بمستوى متوسط مع وجود بعض النقاط التي احتاجت إلى تفكير.



طلاب العلمي: امتحان الفيزياء متوسط وفيه جزئيات صعبة



وقال عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة الشعبة العلمية عقب أداء امتحان الفيزياء، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن المنهج الدراسي.

وأشار طالب إلى أن بعض الأسئلة تضمنت نقاطًا تحتاج إلى تركيز وفهم دقيق، خاصة في المسائل التي تعتمد على التحليل وربط القوانين، لكنها لم تكن تعجيزية.



وأضاف طالب آخر أن الوقت كان مناسبًا للإجابة عن معظم الأسئلة، مع وجود بعض الجزئيات التي استغرقت وقتًا أطول في التفكير، إلا أن الامتحان بشكل عام جاء متوازنًا بين الأسئلة المباشرة والأسئلة التي تقيس الفهم.





طلاب الأدبي: علم النفس والاجتماع يحتاج تفكير



من جانبهم، أكد عدد من طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان علم النفس والاجتماع جاء في مستوى متوسط أيضًا، مشيرين إلى وجود “تركات” وأسئلة غير مباشرة احتاجت إلى التفكير والتركيز، خاصة في جزئيات المقارنة والتطبيق.



وأوضح طالب أن الامتحان لم يكن سهلًا بشكل مبالغ فيه، كما لم يصل إلى درجة الصعوبة، بل جاء مناسبًا لمستويات الطلاب المختلفة، مع اعتماد عدد من الأسئلة على الفهم وليس الحفظ فقط، وهو ما اعتبره البعض تحديًا نسبيًا.



انتظام اللجان



وشهدت لجان الامتحانات بمحافظة الجيزة انتظامًا ملحوظًا، حيث لم يتم رصد شكاوى جماعية من صعوبة الامتحانات أو من ضيق الوقت، كما التزم الملاحظون بتطبيق التعليمات المنظمة لسير الامتحانات.



