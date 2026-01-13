الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

رغم الطقس السيئ، أولياء الأمور يترقبون خروج أبنائهم من الامتحانات بالجيزة (صور)

أولياء الأمور
أولياء الأمور
 سادت حالة من الترقب والقلق أمام لجان امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حيث احتشد أولياء الأمور منذ الساعات الأولى للصباح أمام المدارس، في مشهد إنساني يعكس حجم الاهتمام والخوف على مستقبل أبنائهم الدراسي.

وجلس عدد كبير من أولياء الأمور على الأرصفة المحيطة بـ اللجان الامتحانية لمدرسة الشهيد إبراهيم السعدي الإعدادية، ومدرسة السعيدية الثانوية، فيما وقف آخرون في تجمعات صغيرة يتبادلون الحديث عن صعوبة بعض الامتحانات ومستوى الأسئلة، في انتظار لحظة خروج أبنائهم للاطمئنان عليهم ومعرفة آرائهم حول الامتحان.


 

وشهد محيط المدارس حالة من التوتر الصامت، حيث بدت ملامح القلق واضحة على الوجوه، خاصة بين أولياء أمور طلاب الصفوف الانتقالية، الذين أكدوا أن فترة الامتحانات تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا للأسرة بالكامل، وليس للطلاب فقط.

 وقالت إحدى أولياء الأمور: «ننتظر أبناءنا أمام اللجان رغم صعوبة الجو، فقط لنطمئن عليهم ونسمع منهم أن الامتحان كان جيدًا»، فيما أشار ولي أمر آخر إلى أن وجوده أمام المدرسة يمنحه شعورًا بالراحة والدعم النفسي لابنه.

تأمين لجان الامتحانات

وفي الوقت نفسه، حرصت الجهات الأمنية والإدارات التعليمية بالجيزة على تنظيم محيط اللجان، لمنع التكدس وضمان انسيابية دخول وخروج الطلاب، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع.

و انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمحافظتي القاهرة والجيزة لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسط استعدادات مكثفة من مديريات التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

و انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمحافظتي القاهرة والجيزة لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسط استعدادات مكثفة من مديريات التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

