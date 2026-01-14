الأربعاء 14 يناير 2026
الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

حميات الأقصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 530 ألفًا و944 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

خدمات 42 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات (حميات الأقصر والقرنة المركزي) قدمت 89 ألفًا و766 خدمة شملت الطوارئ، الغسيل الكلوي، الرعايات المركزة، الحضانات، العيادات الخارجية، وخدمات التشخيص عن بُعد، بينما استفاد 43 ألفًا و332 مواطنًا من خدمات 42 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تطور ملحوظ في مستشفى الحميات من خلال وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد التي أصبحت من أفضل الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية، مع تحسين مؤشرات الأداء وزيادة ثقة المرضى، إلى جانب تطوير وحدة الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى القرنة المركزي.

تقديم 441 ألفًا و178 خدمة عبر 58 وحدة صحية شملت التطعيمات

وفي مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 441 ألفًا و178 خدمة عبر 58 وحدة صحية، شملت التطعيمات، العلاج الطبيعي، وخدمات تنظيم الأسرة التي استفادت منها 323 ألفًا و776 سيدة، مع تطوير ثلاث وحدات (المطايعة، سطيح، الديمقراط).

كما قدمت المبادرات الرئاسية خدماتها لـ82 ألفًا و570 مستفيدًا من مختلف الفئات العمرية.

تكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أبوالعطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، استمرار تدريب الكوادر الطبية والإدارية، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين في الصحة والزراعة والري

الصحة: غلق مصحات ومراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية والبحيرة

وأكدت الوزارة التزامها المستمر بتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وبناء ثقة أكبر لدى المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

