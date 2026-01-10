570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

18 حجم الخط

تبدأ اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026 لصفوف النقل بمدارس محافظة بني سويف، بمشاركة أكثر من 570 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بالمحافظة.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير المراقبين والملاحظين، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما شددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإدارية والانضباط داخل اللجان، ومتابعة انتظام الحضور منذ الساعات الأولى لبدء الامتحانات، مع التعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

570 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالب وطالبة، منهم 325 ألفًا و231 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و162 ألفًا و156 طالبًا بالصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى 39 ألفًا و375 طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، و49 ألفًا و257 طالبًا بالتعليم الفني.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى الالتزام التام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع تأكيد ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، كما شددت على أن أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير اللجان أو نزاهة الامتحانات سيتم التعامل معها بحزم، مؤكدًة على عدم التهاون مع حالات الغش أو الشروع فيه.

حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانات

كما وجهت وكيل تعليم بني سويف، بضرورة مراجعة تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة، والتهوية، مع توفير الأثاث المدرسي المناسب، وأكدت وجود الزائرين الصحيين والمشرفين في اللجان طوال فترة الامتحانات، وضمان التزام الجميع بإجراءات الأمن والسلامة، وأوضحت أن جميع الملاحظين سيوقعون على إقرارات الموانع ويُحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تؤثر على سير الامتحانات.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن نجاح الامتحانات هو مسؤولية جماعية، حيث سيتحمل كل فرد داخل اللجنة مسؤوليته بشكل كامل، وأي إهمال سيُعرض صاحبه للمسائلة القانونية، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية في إدارات التعليم لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وذلك لضمان بيئة هادئة ومنضبطة للطلاب، متمنية التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد اطمأن على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026 لطلاب سنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة.

