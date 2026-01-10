السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

بدء امتحانات النقل
بدء امتحانات النقل ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

تبدأ اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026 لصفوف النقل بمدارس محافظة بني سويف، بمشاركة أكثر من 570 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بالمحافظة.

 

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير المراقبين والملاحظين، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

كما شددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإدارية والانضباط داخل اللجان، ومتابعة انتظام الحضور منذ الساعات الأولى لبدء الامتحانات، مع التعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

 

570 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالب وطالبة، منهم 325 ألفًا و231 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و162 ألفًا و156 طالبًا بالصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى 39 ألفًا و375 طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، و49 ألفًا و257 طالبًا بالتعليم الفني.

 

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى الالتزام التام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع تأكيد ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، كما شددت على أن أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير اللجان أو نزاهة الامتحانات سيتم التعامل معها بحزم، مؤكدًة على عدم التهاون مع حالات الغش أو الشروع فيه.

 

حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانات

كما وجهت وكيل تعليم بني سويف، بضرورة مراجعة تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة، والتهوية، مع توفير الأثاث المدرسي المناسب، وأكدت وجود الزائرين الصحيين والمشرفين في اللجان طوال فترة الامتحانات، وضمان التزام الجميع بإجراءات الأمن والسلامة، وأوضحت أن جميع الملاحظين سيوقعون على إقرارات الموانع ويُحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تؤثر على سير الامتحانات.

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن نجاح الامتحانات هو مسؤولية جماعية، حيث سيتحمل كل فرد داخل اللجنة مسؤوليته بشكل كامل، وأي إهمال سيُعرض صاحبه للمسائلة القانونية، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية في إدارات التعليم لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وذلك لضمان بيئة هادئة ومنضبطة للطلاب، متمنية التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم.

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد اطمأن على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026 لطلاب سنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة. 

 

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف وكيل تعليم بني سويف تعليم بني سويف

مواد متعلقة

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

بعد عملية استئصال ورم في الثدي، صوفينار تكشف حقيقة اعتزالها الرقص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة

اليوم، فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق الحيوية في القليوبية

أول رد من شعبة السيارات على بيع وكيل علامة شهيرة لسيارة سبق تعرضها لحادث

الجيش السوري يدعو عناصر "قسد" لتسليم أنفسهم وسلاحهم فورا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية