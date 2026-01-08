الخميس 08 يناير 2026
محافظات

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تنظيم تدريب مكثف لوحدات دمج المبادرات الصحية في إدارات الفشن وببا والواسطى، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية. 

 

تدريب لدمج المبادرات الصحية ببني سويف

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وتعزيز مستوى الرعاية الصحية الأولية، من خلال تحسين الأداء وتوحيد المفاهيم المتعلقة بخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وشهد التدريب حضور منسقي المبادرات الرئاسية بالمديرية والإدارات الصحية، بالإضافة إلى رؤساء التمريض في الوحدات الصحية، وتم التركيز على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفعّالة للمواطنين، وفقًا للمعايير المعتمدة من الوزارة.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد أشرف، المنسق العام للمبادرات الرئاسية، الذين أكدا على أهمية استمرار البرامج التدريبية للعاملين في القطاع الصحي، وأشارا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

دعم المبادرات الرئاسية للصحة العامة

وأوضح فريق التدريب بـ صحة بني سويف، أن هذه الدورات تأتي دعمًا للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، بما يعزز دور وحدات الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمواطنين، باعتبارها خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المجتمع.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه التدريبات إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير بيئة صحية أفضل للمواطنين، بما يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

الجريدة الرسمية