محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، أسفرت الحلقة الثامنة عشر من برنامج «دولة التلاوة» عن تفوق القارئ المتسابق محمد القلاجي، الذي حصد المركز الأول برصيد 275 درجة، بعد أداء قرآني متميز نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، فيما جاء في المركز الثاني محمود السيد عبد الله بـ 274 درجة.

محمد ماهر شفيق يخرج مؤقتًا ويواجه تحديًا جديدًا

شهدت الحلقة خروج المتسابق محمد ماهر شفيق برصيد 271 درجة بعد حصوله على أقل الدرجات بين المشاركين، إلا أن فرصته لم تُغلق بالكامل، إذ يمكن للجمهور إعادة المتسابق إلى المنافسة من خلال التصويت عبر منصات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق Watch It، ما يضيف بعدًا جديدًا للمنافسة ويزيد من إثارتها.

منافسة مشوقة ومتابعة جماهيرية واسعة

تعكس النتائج مدى قوة التنافس بين المتسابقين وارتفاع مستوى الأداء القرآني في البرنامج، حيث يُعد كل متسابق نموذجًا للجدية والاجتهاد في فن التلاوة، مع التركيز على الالتزام بأحكام التجويد وصقل الصوتيات القرآنية.

برنامج «دولة التلاوة»..منصة لاكتشاف المواهب الشابة

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» مهمته في دعم المواهب القرآنية الجديدة، وإبراز الأصوات الواعدة في الترتيل والتجويد، مع عرض الحلقات يومي الجمعة والسبت على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، لتصبح كل حلقة مناسبة لمتابعة الأداء المتميز والتنافس الشريف بين المتسابقين.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.