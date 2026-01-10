الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

محمد القلاجي
محمد القلاجي
18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، أسفرت الحلقة الثامنة عشر من برنامج «دولة التلاوة» عن تفوق القارئ المتسابق محمد القلاجي، الذي حصد المركز الأول برصيد 275 درجة، بعد أداء قرآني متميز نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، فيما جاء في المركز الثاني محمود السيد عبد الله بـ 274 درجة.

 

محمد ماهر شفيق يخرج مؤقتًا ويواجه تحديًا جديدًا

شهدت الحلقة خروج المتسابق محمد ماهر شفيق برصيد 271 درجة بعد حصوله على أقل الدرجات بين المشاركين، إلا أن فرصته لم تُغلق بالكامل، إذ يمكن للجمهور إعادة المتسابق إلى المنافسة من خلال التصويت عبر منصات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق Watch It، ما يضيف بعدًا جديدًا للمنافسة ويزيد من إثارتها.

منافسة مشوقة ومتابعة جماهيرية واسعة

تعكس النتائج مدى قوة التنافس بين المتسابقين وارتفاع مستوى الأداء القرآني في البرنامج، حيث يُعد كل متسابق نموذجًا للجدية والاجتهاد في فن التلاوة، مع التركيز على الالتزام بأحكام التجويد وصقل الصوتيات القرآنية.

برنامج «دولة التلاوة»..منصة لاكتشاف المواهب الشابة

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» مهمته في دعم المواهب القرآنية الجديدة، وإبراز الأصوات الواعدة في الترتيل والتجويد، مع عرض الحلقات يومي الجمعة والسبت على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، لتصبح كل حلقة مناسبة لمتابعة الأداء المتميز والتنافس الشريف بين المتسابقين.

 

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد القلاجي القلاجي محمد ماهر دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة

مواد متعلقة

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

محمد القلاجي يبدع في «دولة التلاوة» وإجماع لجنة الحكام على عبقرية الصوت

جوهرة ذهبية، محمد ماهر يتألق في دولة التلاوة وصوته يجذب إعجاب لجنة التحكيم
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

رسميا، حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

محمد صلاح رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

المزيد
الجريدة الرسمية