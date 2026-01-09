الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن بدء تنفيذ حملات الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة اعتبارًا من غدٍ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على حقوق الدولة، حيث تستهدف إزالة جميع صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة من البناء المخالف.

حملة إزالة التعديات لاسترداد أراضي الدولة

وأوضح محافظ بني سويف، أن جميع الأجهزة المعنية قد أنهت استعداداتها للبدء في تنفيذ الحملة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وكافة الجهات ذات الصلة من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، ويضمن هذا التنسيق متابعة دقيقة لتنفيذ قرارات الإزالة في مختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة التعديات في بدايات مراحل الحملة لتفادي تفاقمها.

ولفت المحافظ إلى ترؤسه لاجتماع تنسيقي مع الجهات التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بـ محافظة بني سويف، حيث تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الحملة التي ستستمر على مدار ثلاثة أشهر، هي (يناير وفبراير ومارس 2026) وأوضح أن الحملة ستُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 10 إلى 30 يناير، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، بينما تختتم المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 مارس 2026.

تنسيق بين الزراعة وأملاك الدولة ببني سويف

وطالب المحافظ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية ببني سويف، والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المعنية مثل مديريات الزراعة وأملاك الدولة، للتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ على الأراضي، مؤكدًا أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين كامل من قبل الجهات الأمنية، مع متابعة مستمرة لأعمال الحملة وإعداد تقارير دورية حول نسب الإنجاز، بالإضافة إلى توثيق كل عملية إزالة بتقارير مصورة تشمل صورًا وفيديوهات.

واختتم المحافظ حديثه بالإشارة إلى أن الحملة ستتضمن أيضًا العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المعمول بها.

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا ويؤكد وحدة النسيج الوطني

ضبط منتحلي صفة ممرضين داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف

مواد متعلقة

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

مطارات دبي تلغي 6 رحلات إلى إيران

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

سيميوني عن أزمته مع فينسيوس: مش فاكر.. ذاكرتي ضعيفة

عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار

قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

خدمات

المزيد

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

كم تصل مصاريف حساب التوفير السنوية في البنك الزراعي؟

المستندات والخطوات المطلوبة لاستلام قطعة أرض من وزارة الإسكان

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية