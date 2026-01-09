بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن بدء تنفيذ حملات الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة اعتبارًا من غدٍ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على حقوق الدولة، حيث تستهدف إزالة جميع صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة من البناء المخالف.

حملة إزالة التعديات لاسترداد أراضي الدولة

وأوضح محافظ بني سويف، أن جميع الأجهزة المعنية قد أنهت استعداداتها للبدء في تنفيذ الحملة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وكافة الجهات ذات الصلة من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، ويضمن هذا التنسيق متابعة دقيقة لتنفيذ قرارات الإزالة في مختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة التعديات في بدايات مراحل الحملة لتفادي تفاقمها.

ولفت المحافظ إلى ترؤسه لاجتماع تنسيقي مع الجهات التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بـ محافظة بني سويف، حيث تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الحملة التي ستستمر على مدار ثلاثة أشهر، هي (يناير وفبراير ومارس 2026) وأوضح أن الحملة ستُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 10 إلى 30 يناير، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، بينما تختتم المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 مارس 2026.

تنسيق بين الزراعة وأملاك الدولة ببني سويف

وطالب المحافظ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية ببني سويف، والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المعنية مثل مديريات الزراعة وأملاك الدولة، للتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ على الأراضي، مؤكدًا أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين كامل من قبل الجهات الأمنية، مع متابعة مستمرة لأعمال الحملة وإعداد تقارير دورية حول نسب الإنجاز، بالإضافة إلى توثيق كل عملية إزالة بتقارير مصورة تشمل صورًا وفيديوهات.

واختتم المحافظ حديثه بالإشارة إلى أن الحملة ستتضمن أيضًا العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المعمول بها.

