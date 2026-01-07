اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف جولات لـ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث شملت الجولات تهنئة الأخوة المسيحيين في مختلف المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن الاحتفالات الوطنية التي تعكس عمق التلاحم بين أبناء الوطن.

محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام

وتبدأ جولة محافظ بني سويف، بزيارة إلى دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل، حيث قام بتقديم التهنئة للأطفال الأيتام وشاركهم أجواء الفرح بهذه المناسبة الدينية، تليها زيارة إلى دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، كما تشمل جولات المحافظ الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، ثم الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد

وكان محافظ بني سويف قد شهد مساء الثلاثاء قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف، حيث قام بتقديم التهنئة للمشاركين في الاحتفال، وكان في استقباله نيافة الأنبا غبريال، اسقف بني سويف، الذي رحب بالمحافظ والوفد المرافق لهن وحضر القداس عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف، في عظته، على أهمية التواضع كفضيلة أساسية في تعاليم السيد المسيح، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بهذه الفضيلة في حياتنا اليومية، كما أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشرطة وأجهزة الأمن في تأمين الاحتفالات، مشيدًا بالتعاون الوطني بين جميع فئات المجتمع.

محافظ بني سويف يشهد قداس الميلاد بمطرانية ببا

كما شهد محافظ بني سويف، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا، وتوجه المحافظ مع الوفد المرافق له لتقديم التهنئة، مؤكدًا على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن.

برقية تهنئة إلى البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

كما بعث محافظ بني سويف، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لقداسة البابا ولشعب الكنيسة بموفور الصحة والسعادة، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنسية والشخصيات العامة المسيحية داخل المحافظة وخارجها، تأكيدًا على الروح الوطنية والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.