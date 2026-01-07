إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، وذلك إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة داخل منزلهم بـ مدينة بني سويف بـمحافظة بني سويف.

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي

تلقى قسم شرطة بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول أربعة أفراد من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر، نتيجة تناولهم سمك فاسد، وقد تبين أن المصابين هم "محمود.أ.ع" البالغ من العمر 46 عامًا، وزوجته "إيمان.س.س" 36 عامًا، بالإضافة إلى ابنيهما "آدم" البالغ من العمر 10 سنوات و"جنى" البالغة من العمر 15 عامًا.

وأفاد التقرير الطبي بأن الأعراض التي ظهرت على المصابين تشير بوضوح إلى التسمم الغذائي، مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية فور وصولهم إلى مستشفى بني سويف، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية في قسم الطوارئ، بعد أن خضعوا للفحوصات اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية.

وجبة سمك فاسد تتسبب في إصابة 4 باشتباه تسمم

وفي السياق نفسه، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وفتح تحقيق لمعرفة مصدر الطعام الفاسد الذي تسبب في هذه الحالة.

