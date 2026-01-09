الجمعة 09 يناير 2026
محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026 لطلاب سنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة، والتي تبدأ غدًا السبت 10 يناير 2026 في جميع مدارس المحافظة.

 

570 ألف طالب وطالبة يشاركون الامتحانات

جاء ذلك أثناء اطلاع محافظ بني سويف على تقرير قدمته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الذي أوضح أن المديرية انتهت من كافة استعداداتها لإجراء الامتحانات، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالب وطالبة، منهم 325 ألفًا و231 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و162 ألفًا و156 طالبًا في الصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى 39 ألفًا و375 طالبًا بالثانوي العام (الأول والثاني)، و49 ألفًا و257 طالبًا من التعليم الفني.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى الالتزام التام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، كما شددت على أن أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير اللجان أو نزاهة الامتحانات سيتم التعامل معها بحزم، مؤكدًة على عدم التهاون مع حالات الغش أو الشروع فيه.

امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

كما وجهت وكيل تعليم بني سويف، بضرورة مراجعة تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة، والتهوية، مع توفير الأثاث المدرسي المناسب. 

وأكدت على وجود الزائرين الصحيين والمشرفين في اللجان طوال فترة الامتحانات، وضمان التزام الجميع بإجراءات الأمن والسلامة، وأوضحت أن جميع الملاحظين سيوقعون على إقرارات الموانع ويُحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تؤثر على سير الامتحانات.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن نجاح الامتحانات هو مسئولية جماعية، حيث سيتحمل كل فرد داخل اللجنة مسؤوليته بشكل كامل، وأي إهمال سيُعرض صاحبه للمسائلة القانونية، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية في إدارات التعليم لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وذلك لضمان بيئة هادئة ومنضبطة للطلاب، متمنية التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم.

