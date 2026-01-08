الخميس 08 يناير 2026
محافظات

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

نفذ توجيه التربية الرياضية والكشفية والإرشادية بمديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، تدريبًا بدنيًا للمشاركين في برنامج تأهيل المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم، والتي تشمل المعلمين المتقدمين لمسابقة المرحلة الخامسة على وظيفة معلم مساعد في تخصص "اللغة العربية" وذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل المعلمين تربويًا وذهنيًا وبدنيًا، استعدادًا للانطلاق في مهامهم التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم التنسيق مع مسؤولي المديرية لضمان جاهزية كافة الإجراءات لتنفيذ التدريب لمدة ثلاثة أيام، حيث يتضمن يومين من التدريب التربوي والذهني، ويومًا إضافيًا من التدريب البدني، ينعقد التدريب في مدرسة بني سويف الزخرفية بمدينة بني سويف، تحت إشراف غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

 

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن هذا التدريب يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في طرق التدريس الحديثة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة، بما يعزز قدراتهم على ممارسة عمليتي التعليم والتعلم بفعالية، وأضافت أنه تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح التدريب وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

23 قاعة تدريبية تستقبل 919 معلمًا ومعلمة

 

وقد تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال 919 معلمًا ومعلمة في 23 قاعة تدريبية، تشمل مدرسة بني سويف الزخرفية، يأتي هذا التدريب في إطار التنمية المهنية المستمرة للمعلمين الجدد، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبداللطيف، ودعم مستمر من محافظ بني سويف.

 

