ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف ضبط 150 كرتونة جبنة مُصنَّعة تحتوي على 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر خلال حملة رقابية نفذتها إدارة تموين شرق النيل، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات السيد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل مديرية تموين بني سويف، حيث قاد الحملة أحمد عبد السلام، مدير إدارة تموين شرق النيل، بمشاركة مفتشي الإدارة.

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر

وأكد وكيل تموين بني سويف، أن الحملة أسفرت عن تحرير وضبط 13 مخالفة تموينية متنوعة، أبرزها ضبط كميات كبيرة من الجبن مجهولة المصدر بلغت 150 كرتونة بإجمالي 4050 عبوة، بوزن 250 جرامًا للعبوة الواحدة، وذلك دون وجود أي مستندات أو فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة للتداول السلعي.

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر ببني سويف

كما شملت نتائج الحملة تحرير مخالفة تصرّف بدال تمويني في سلع تموينية مدعمة بقيمة 160 ألف جنيه، بما يُعد إضرارًا بحقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، وتم كذلك تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة تهدف إلى التلاعب بالمستهلكين وعدم الالتزام بالشفافية السعرية، فضلًا عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في أنشطة غذائية، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

حملة رقابية شرق النيل ببني سويف

وأكد وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التحفظ على السلع المخالفة والعرض على جهات التحقيق المختصة، مشددًا على استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، لضمان إحكام الرقابة، وردع المخالفين، وحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من تداول سلع آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية.

