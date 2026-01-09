مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

18 حجم الخط

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأصيب الزوج باختناق، إثر اشتباه تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج.

بلاغ مصرع ربة منزل وطفلتها ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا التخصصي، بوفاة ربة منزل وطفلتها جثتين هامدتين وأصيب الأب والأبن باختناق إثر اشتباه تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة التابعة لمركز شرطة إهناسيا.

بالانتقال والفحص، ومراجعة سجلات نقطة شرطة مستشفى إهناسيا التخصصي وفاة «صباح رمضان احمد» ربة منزل وابنتها «مودة أيمن خيري» وأصيب الزوج «أيمن خيري أحمد» باختناق، إثر اشتباه تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة.

إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أنه تم إيداع جثتي الأم وطفلتها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، بينما تم نقل الأب في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وجارٍ إستكمال الفحوصات الطبية لتحديد سبب الوفاة مرجحًا أن يكون السبب تسرب غاز منزلي.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

