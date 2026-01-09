الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف
18 حجم الخط

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأصيب الزوج باختناق، إثر اشتباه تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج.

بلاغ مصرع ربة منزل وطفلتها ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا التخصصي، بوفاة ربة منزل وطفلتها جثتين هامدتين وأصيب الأب والأبن باختناق إثر اشتباه تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة التابعة لمركز شرطة إهناسيا.

بالانتقال والفحص، ومراجعة سجلات نقطة شرطة مستشفى إهناسيا التخصصي وفاة «صباح رمضان احمد» ربة منزل وابنتها «مودة أيمن خيري» وأصيب الزوج «أيمن خيري أحمد» باختناق، إثر اشتباه تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة.

إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أنه تم إيداع جثتي الأم وطفلتها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، بينما تم نقل الأب في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وجارٍ إستكمال الفحوصات الطبية لتحديد سبب الوفاة مرجحًا أن يكون السبب تسرب غاز منزلي.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف مركز اهناسيا ببني سويف مستشفى اهناسيا التخصصي

مواد متعلقة

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد
ads

الأكثر قراءة

مدرب كوت ديفوار عن جدل التحكيم: لا مشكلة لدينا إذا أدار مباراة مصر حكم مغربي

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

جوائز ساويرس والفريضة الغائبة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

لا أهداف لا صناعة، كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك بعد انتقاله رسميًّا إلى الوداد

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

خدمات

المزيد

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية