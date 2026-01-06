ضبط منتحلي صفة ممرضين داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، ضبط منتحلي صفة تمريض ولا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص، خلال حملة تفتيشية رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة الفشن، جنوب المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية ببني سويف

وأكدت المحافظة، في بيان لها، على استمرار جهودها المكثفة في ضبط المنظومة الصحية، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة ما يتعلق بالمنشآت غير المرخصة ومزاولة المهنة دون سند قانوني.

حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية موسعة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، مع التوسع في نطاق تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، مشددًا على إعداد تقارير دورية بنتائج المرور الميداني لتقييم مستوى الأداء والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والذي أشار إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة الفشن، ضمن خطة مديرية الصحة التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع المحافظة.

حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن ببني سويف

وأوضح تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة أسفرت عن المرور على مستشفى خاص ومركزين حضانات مرخصين، حيث تم رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، أبرزها عدم الالتزام الكامل باشتراطات مكافحة العدوى، إلى جانب وجود بعض أوجه القصور المتعلقة ببنود الترخيص.

ضبط منتحلي صفة تمريض بمركز حضانات غير مرخص

كما تمكنت الحملة من ضبط مركز حضانات أطفال غير مرخص، تبين خلال التفتيش وجود أفراد تمريض منتحلي صفة ولا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، فضلًا عن عدم توافر أطباء بالمركز، ما يعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية.

وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات حالة بكافة المخالفات المضبوطة، وجرى التحفظ على المستندات اللازمة، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على سلامة الأطفال والمترددين على تلك المراكز.

حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن ببني سويف

وشاركت في تنفيذ الحملة فرق متخصصة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، ضمت الدكتورة لبنى محمد، والدكتور عبد الله علي، والدكتور رجب علي، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، وذلك في إطار العمل الجماعي والمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأداء داخل القطاع الصحي بالمحافظة.

