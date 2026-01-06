الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط منتحلي صفة ممرضين داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص ببني سويف

حملة رقابية على المنشآت
حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت محافظة بني سويف، ضبط منتحلي صفة تمريض ولا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص، خلال حملة تفتيشية رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة الفشن، جنوب المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية ببني سويف

 وأكدت المحافظة، في بيان لها، على استمرار جهودها المكثفة في ضبط المنظومة الصحية، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة ما يتعلق بالمنشآت غير المرخصة ومزاولة المهنة دون سند قانوني.

 

<strong alt=
حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن ببني سويف

 وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية موسعة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، مع التوسع في نطاق تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، مشددًا على إعداد تقارير دورية بنتائج المرور الميداني لتقييم مستوى الأداء والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

 

حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن

 جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والذي أشار إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة الفشن، ضمن خطة مديرية الصحة التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع المحافظة.

<strong alt=
حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن ببني سويف

 

 وأوضح تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة أسفرت عن المرور على مستشفى خاص ومركزين حضانات مرخصين، حيث تم رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، أبرزها عدم الالتزام الكامل باشتراطات مكافحة العدوى، إلى جانب وجود بعض أوجه القصور المتعلقة ببنود الترخيص. 

ضبط منتحلي صفة تمريض بمركز حضانات غير مرخص

 كما تمكنت الحملة من ضبط مركز حضانات أطفال غير مرخص، تبين خلال التفتيش وجود أفراد تمريض منتحلي صفة ولا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، فضلًا عن عدم توافر أطباء بالمركز، ما يعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية.

وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات حالة بكافة المخالفات المضبوطة، وجرى التحفظ على المستندات اللازمة، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على سلامة الأطفال والمترددين على تلك المراكز.

<strong alt=
حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن ببني سويف

وشاركت في تنفيذ الحملة فرق متخصصة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، ضمت الدكتورة لبنى محمد، والدكتور عبد الله علي، والدكتور رجب علي، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، وذلك في إطار العمل الجماعي والمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأداء داخل القطاع الصحي بالمحافظة.

محافظة بني سويف: تسليم 68 عقد عمل بالأردن للشباب خلال يناير الجاري

الكشف على 1301 مريض في قافلة طبية بسدمنت الجبل ببني سويف

مديرية أوقاف بني سويف تبدأ اختبارات الخطباء الجدد

محافظ بني سويف يشيد بجهود القومي للمرأة في مواجهة العنف والحماية القانونية

تسليم 13 عقد عمل بالأردن لـ 13 شابًا من أبناء بني سويف

صحة بني سويف تدشن مستندات طبية بطريقة برايل لدعم المرضى المكفوفين

بتكلفة 2 مليون جنيه، افتتاح مسجد الرحمن ببني سويف بعد تجديده

زراعة بني سويف: نفذنا 35 ندوة إرشادية لـ1485 مزارعًا خلال ديسمبر

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة بني سويف لأعمال الصيانة بالشبكة غدًا

استعدادًا لعيد الميلاد، رفع المخلفات والإشغالات بمحيط كنائس وأديرة بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ بني سويف ببنى سويف محافظة بني سويف صحة بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة ببني سويف

مواد متعلقة

محافظة بني سويف: تسليم 68 عقد عمل بالأردن للشباب خلال يناير الجاري

الكشف على 1301 مريض في قافلة طبية بسدمنت الجبل ببني سويف

مديرية أوقاف بني سويف تبدأ اختبارات الخطباء الجدد

محافظ بني سويف يشيد بجهود القومي للمرأة في مواجهة العنف والحماية القانونية

تسليم 13 عقد عمل بالأردن لـ 13 شابًا من أبناء بني سويف

صحة بني سويف تدشن مستندات طبية بطريقة برايل لدعم المرضى المكفوفين

بتكلفة 2 مليون جنيه، افتتاح مسجد الرحمن ببني سويف بعد تجديده

زراعة بني سويف: نفذنا 35 ندوة إرشادية لـ1485 مزارعًا خلال ديسمبر

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

أزمة ديون مصر

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية