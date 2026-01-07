محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

18 حجم الخط

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل بمدينة بني سويف، في إطار احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد لعام 2026، حيث قام بتقديم التهنئة للأطفال المقيمين في الدار ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

وجاء ذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، بالإضافة إلى تاسونى "إيلاريا" مديرة الدار وعدد من المسؤولين والمشرفين في الدار.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

وأعرب محافظ بني سويف، عن تهنئته للقائمين على الدار بمناسبة العيد، وأخذ وقتًا للتفاعل مع الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بالزيارة من خلال التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، كما استمتع المحافظ بالأغاني الوطنية التي قدّمها الأطفال، والتي أظهرت حبهم وانتمائهم لمصر، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية والزجل التي أداها الأطفال بأسلوب بسيط وسهل، يعكس المناهج التربوية المتبعة في الدار.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

وخلال الزيارة، حث محافظ بني سويف الأطفال على الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام الدراسي، المقرر استئنافها مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد، فيما أعرب مسؤولو الدار عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على تلك اللفتة الإنسانية الطيبة، مؤكدين حرصه المستمر منذ توليه مهام منصبه على زيارة الدار ومشاركة الأطفال في احتفالاتهم.

محافظ بني سويف يشارك بقداسي عيد الميلاد المجيد

وكان محافظ بني سويف قد شهد مساء أمس الثلاثاء قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف، حيث قام بتقديم التهنئة للمشاركين في الاحتفال، كما شهد المحافظ قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وتوجه المحافظ مع الوفد المرافق له لتقديم التهنئة، مؤكدًا على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن.

محافظ بني سويف يهنئ الأنبا غبريال بعيد الميلاد

كما بعث محافظ بني سويف، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لقداسة البابا ولشعب الكنيسة بموفور الصحة والسعادة، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنسية والشخصيات العامة المسيحية داخل المحافظة وخارجها، تأكيدًا على الروح الوطنية والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع المصري.

