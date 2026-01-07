الأربعاء 07 يناير 2026
محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل بمدينة بني سويف، في إطار احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد لعام 2026، حيث قام بتقديم التهنئة للأطفال المقيمين في الدار ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

وجاء ذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، بالإضافة إلى تاسونى "إيلاريا" مديرة الدار وعدد من المسؤولين والمشرفين في الدار.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

وأعرب محافظ بني سويف، عن تهنئته للقائمين على الدار بمناسبة العيد، وأخذ وقتًا للتفاعل مع الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بالزيارة من خلال التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، كما استمتع المحافظ بالأغاني الوطنية التي قدّمها الأطفال، والتي أظهرت حبهم وانتمائهم لمصر، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية والزجل التي أداها الأطفال بأسلوب بسيط وسهل، يعكس المناهج التربوية المتبعة في الدار.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

وخلال الزيارة، حث محافظ بني سويف الأطفال على الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام الدراسي، المقرر استئنافها مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد، فيما أعرب مسؤولو الدار عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على تلك اللفتة الإنسانية الطيبة، مؤكدين حرصه المستمر منذ توليه مهام منصبه على زيارة الدار ومشاركة الأطفال في احتفالاتهم.

محافظ بني سويف يشارك بقداسي عيد الميلاد المجيد

وكان محافظ بني سويف قد شهد مساء أمس الثلاثاء قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف، حيث قام بتقديم التهنئة للمشاركين في الاحتفال، كما شهد المحافظ قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وتوجه المحافظ مع الوفد المرافق له لتقديم التهنئة، مؤكدًا على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن.

محافظ بني سويف يهنئ الأنبا غبريال بعيد الميلاد

كما بعث محافظ بني سويف، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لقداسة البابا ولشعب الكنيسة بموفور الصحة والسعادة، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنسية والشخصيات العامة المسيحية داخل المحافظة وخارجها، تأكيدًا على الروح الوطنية والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع المصري.

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا ويؤكد وحدة النسيج الوطني

ضبط منتحلي صفة ممرضين داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص ببني سويف

محافظة بني سويف: تسليم 68 عقد عمل بالأردن للشباب خلال يناير الجاري

الكشف على 1301 مريض في قافلة طبية بسدمنت الجبل ببني سويف

مديرية أوقاف بني سويف تبدأ اختبارات الخطباء الجدد

محافظ بني سويف يشيد بجهود القومي للمرأة في مواجهة العنف والحماية القانونية

تسليم 13 عقد عمل بالأردن لـ 13 شابًا من أبناء بني سويف

صحة بني سويف تدشن مستندات طبية بطريقة برايل لدعم المرضى المكفوفين

