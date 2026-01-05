محافظة بني سويف: تسليم 68 عقد عمل بالأردن للشباب خلال يناير الجاري

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، استمرار جهودها في دعم ملف التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بفتح آفاق جديدة أمام أبناء المحافظة للعمل داخل مصر وخارجها، من خلال قنوات رسمية وآمنة تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم بيئة عمل مناسبة.

عقود عمل جديدة لشباب بني سويف للعمل بالأردن

وفي هذا السياق، واصلت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، جهودها لتوفير فرص عمل خارجية، حيث تم تسليم دفعة جديدة من عقود العمل الخارجية لشباب بني سويف للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العمل ودعم توجهات الدولة نحو تنظيم سوق العمل الخارجي والحد من معدلات البطالة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الشباب وأسرهم.

وأكد محافظ بني سويف، حرص المحافظة على مساندة الشباب ودعمهم بفرص عمل حقيقية، سواء داخل البلاد أو خارجها، مشددًا على أن العمل بالخارج يتم وفق ضوابط وقنوات رسمية معتمدة، تضمن حقوق العمال وتحافظ على كرامتهم، وتوفر لهم الحماية القانونية اللازمة طوال فترة عملهم، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تسهم في توفير فرص عمل آمنة ومنظمة لأبنائها.

68 عقد عمل خارجية خلال يناير لشباب بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده المهندس أحمد العربي مدير مديرية العمل ببني سويف، والذي أوضح أن المديرية قامت بتسليم دفعة جديدة من عقود العمل الخارجية، تضمنت 25 عقد عمل لشباب المحافظة للعمل بدولة الأردن في عدد من القطاعات المختلفة، من بينها القطاعات الزراعية والخدمية، وذلك تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات السفر، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية بلغ 68 عقدًا منذ بداية شهر يناير الجاري.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة العمل ببني سويف، أن هذه العقود تم توفيرها من خلال القنوات الشرعية والرسمية المعتمدة، بما يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الحماية القانونية، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تلقي طلبات الراغبين في العمل الخارجي، والتنسيق مع وزارة العمل لتوفير المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجي ويلبي طموحات أبناء محافظة بني سويف.

