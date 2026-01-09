الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأرصاد تحذر من أمطار ببني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

أمطار ببني سويف،
أمطار ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار جوي على محافظة بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، اليوم الجمعة، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات. 

 

درجة الحرارة المتوقعة ببني سويف 19 مئوية

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ببني سويف ستنخفض بشكل ملحوظ، حيث ستسجل العظمى حوالي 19 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة وفي فترات تساقط الأمطار، لتأثيراتها على الطرق، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الحذر في ظل توقعات الرياح المعتدلة إلى النشطة في بعض المناطق.

 

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع هذه الظروف الجوية، موجهًا بضرورة تكثيف التنسيق بين كافة القطاعات والمرافق الخدمية لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن حالة عدم الاستقرار، وذلك بالتزامن مع التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد.

 

محافظة بني سويف تستعد لتقلبات الطقس

وأوضح محافظ بني سويف، أن رؤساء الوحدات المحلية يجب أن يكونوا على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ ناتج عن التقلبات الجوية، مشددًا على أهمية التنسيق مع شركات الكهرباء والمرافق الأخرى لضمان استقرار الخدمات الأساسية، خاصة في مواجهة أي تأثيرات في أعمدة الكهرباء ومحطات المياه.

 

وكلف المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بتأكيد جاهزية محطات الصرف والشبكات، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الكسح وشفط المياه للتعامل مع أي تراكمات مائية، كما تم توجيه قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والعزل التام لتفادي أي حوادث.

 

رفع حالة الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الاستعداد في القطاع الصحي، وتكليف إدارة المرور بوضع التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الطقس، مثل نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق. وأكد على استعداد فرق الإنقاذ والطوارئ للتعامل مع أي طارئ حتى انتهاء التغيرات الجوية المتوقعة.

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا ويؤكد وحدة النسيج الوطني

ضبط منتحلي صفة ممرضين داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص ببني سويف

محافظة بني سويف: تسليم 68 عقد عمل بالأردن للشباب خلال يناير الجاري

الكشف على 1301 مريض في قافلة طبية بسدمنت الجبل ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف هيئة الأرصاد الجوية شركة مياه بني سويف درجات الحرارة ببني سويف طقس بنى سويف

مواد متعلقة

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لدمج المبادرات الصحية في الفشن وببا والواسطى

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسد ببني سويف

محافظ بني سويف يزور دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد

اليوم، محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة ودار أيتام للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا ويؤكد وحدة النسيج الوطني

ضبط منتحلي صفة ممرضين داخل مركز حضانات أطفال غير مرخص ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد: عواصف رعدية ورمال مثارة تؤثر على الرؤية غدًا

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال بعد 75 دقيقة

دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

لا تتجاوز الـ 50 جنيها، معهد التغذية يطرح فطارا متكاملا للبروتين والطاقة والألياف

مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في حلب ويحدد 6 ساعات مهلة "لخروج المسلحين"

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية