الأرصاد تحذر من أمطار ببني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

18 حجم الخط

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار جوي على محافظة بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، اليوم الجمعة، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات.

درجة الحرارة المتوقعة ببني سويف 19 مئوية

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ببني سويف ستنخفض بشكل ملحوظ، حيث ستسجل العظمى حوالي 19 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة وفي فترات تساقط الأمطار، لتأثيراتها على الطرق، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الحذر في ظل توقعات الرياح المعتدلة إلى النشطة في بعض المناطق.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع هذه الظروف الجوية، موجهًا بضرورة تكثيف التنسيق بين كافة القطاعات والمرافق الخدمية لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن حالة عدم الاستقرار، وذلك بالتزامن مع التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد.

محافظة بني سويف تستعد لتقلبات الطقس

وأوضح محافظ بني سويف، أن رؤساء الوحدات المحلية يجب أن يكونوا على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ ناتج عن التقلبات الجوية، مشددًا على أهمية التنسيق مع شركات الكهرباء والمرافق الأخرى لضمان استقرار الخدمات الأساسية، خاصة في مواجهة أي تأثيرات في أعمدة الكهرباء ومحطات المياه.

وكلف المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بتأكيد جاهزية محطات الصرف والشبكات، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الكسح وشفط المياه للتعامل مع أي تراكمات مائية، كما تم توجيه قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والعزل التام لتفادي أي حوادث.

رفع حالة الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الاستعداد في القطاع الصحي، وتكليف إدارة المرور بوضع التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الطقس، مثل نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق. وأكد على استعداد فرق الإنقاذ والطوارئ للتعامل مع أي طارئ حتى انتهاء التغيرات الجوية المتوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.