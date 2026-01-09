أخبار مصر: لغز وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر بشبرا، إيران تنهار، المغرب ينتقم من أمين عمر، انقلاب مفاجئ في الطقس

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اشتباه تسمم، التحقيق في وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر في ظروف غامضة بالقليوبية

بدأت النيابة العامة بالقليوبية التحقيق في واقعة وفاة أب واثنان من أبنائه، وإصابة الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية، في واقعة يُشتبه أن تكون تسممًا غذائيًّا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

الوضع خرج عن السيطرة، محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران (فيديو)

تفاقمت الاحتجاجات في إيران واتخذت مسلكًا عنيفًا مع اتساع رقعتها حيث أفادت تقارير وشهود عيان بأن متظاهرين أضرموا النار في مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في محافظة "أصفهان"، ومبنى الحكومة المحلية في مدينة "جرجان" مركز محافظة "جلستان" شمال إيران.

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الوضع الجوي فجر اليوم الجمعة، محذرة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة ٩ يناير يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نشاط قوي للرياح وأمطار متفاوتة الشدة.

لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي.

بعد الاحتجاج على أمين عمر، كاف يعين طاقم حكام جديدا لمباراة المغرب والكاميرون بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حكام مباراة المغرب والكاميرون، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

أوضحت التحقيقات في وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي، قسم ثان شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية أن المنطقة لم يحدث بها أي حالة تسمم أخرى لذلك فإن التحقيقات مستمرة في كل شيء وعلى كافة المستويات للوصول إلى حقيقة الأمر.

سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر

عقدت المحكمة العسكرية في لبنان أمس الخميس جلسة استجواب الفنان اللبناني فضل شاكر، جاءت بشكل سري بناءً على طلبه هو ووكيلته القانونية، حيث مُنع الإعلاميون والمحامون غير الموكَّلين من حضورها.

بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد الغارات التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

بعد إعجاب ييس توروب، الأهلي يكافئ ناشئ الفريق بعقد جديد

أنهى النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد إبراهيم الأسيوطي، لاعب الفريق الناشئ، بعقد جديد يتم بموجبه اعتباره ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 21 مسجدًا اليوم الجمعة 9 من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)

روى المخرج رامي عادل إمام كواليس فيلم “بوحة” للفنان محمد سعد، مؤكدًا أنه تفاجئ بوجود عمل فني مع سعد وكان غير مصدق خاصة أن سعد كان في أوج شهرته بعد فيلم “اللمبي" و"اللي بالي بالك”.

المغرب والكاميرون وكأس الاتحاد الإنجليزي، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها كأس الأمم الأفريقية والدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ترامب: لا أحتاج إلى القانون الدولي والقيد الوحيد على سلطتي كرئيس عقلي وأخلاقي الخاصة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا "يحتاج إلى القانون الدولي" وأن سلطته محكومة فقط بـ "أخلاقه الخاصة".

دولارات ما لهاش عدد، مفاجأة في نص تقرير فحص هواتف شاكر محظور عن حجم ثروته من التيك توك

كشف تقرير فحص الهواتف الخاصة بالمتهم شاكر محظور، مفاجآت جديدة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

لا تتجاوز الـ 50 جنيها، معهد التغذية يطرح فطارا متكاملا للبروتين والطاقة والألياف

أعلن معهد التغذية تقديم نموذج لوجبة فطار صحية واقتصادية بتكلفة لا تتجاوز 50 جنيهًا، تستهدف جميع الفئات العمرية، وتجمع بين القيمة الغذائية العالية وسهولة التحضير.

ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن اقتصاد كوبا يعتمد كليا على الدعم في المجال المالي والطاقة من فنزويلا.

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي).

