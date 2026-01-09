لا تتجاوز الـ 50 جنيها، معهد التغذية يطرح فطارا متكاملا للبروتين والطاقة والألياف

18 حجم الخط

أعلن معهد التغذية تقديم نموذج لوجبة فطار صحية واقتصادية بتكلفة لا تتجاوز 50 جنيهًا، تستهدف جميع الفئات العمرية، وتجمع بين القيمة الغذائية العالية وسهولة التحضير.

وجبة اقتصادية للإفطار بـ50 جنيها

وتتكون الوجبة من:

ربع كيلو قمح بسعر 15 جنيهًا

نصف كيلو لبن كامل الدسم بسعر 20 جنيهًا

فول سوداني بـ10 جنيهات

زبيب بـ5 جنيهات



وأوضح المعهد القومي للتغذية أن الوجبة تحضر في صورة بليلة ساخنة خلال نحو 10 دقائق فقط، بعد نقع القمح طوال الليل، ثم تسويته ثم إضافة اللبن، مع إمكانية إضافة الزبيب والفول السوداني لتحسين الطعم ورفع القيمة الغذائية.



وأكد معهد التغذية أن هذه الوجبة خيارًا مثاليًّا للفطار، لاحتوائها على:

بروتين حيواني من اللبن

كالسيوم لدعم صحة العظام

دهون صحية من الفول السوداني

ألياف تساعد على الهضم والشبع

كربوهيدرات معقدة تمد الجسم بالطاقة لفترات طويلة



وأشار المعهد القومي للتغذية إلى أن هذه الوجبة تناسب الكبار والصغار، وهي مصدرًا متكاملًا للطاقة، خاصة في فصل الشتاء، لما تمنحه من إحساس بالدفء والشبع معًا.

السعرات الحرارية في وجبة البليلة

وكشف معهد التغذية عن القيمة العالية لمكونات وجبة «البليلة» التقليدية، التي تعتبر من أكثر الأطعمة الشتوية انتشارًا، حيث تجمع بين الطاقة العالية والعناصر الغذائية الأساسية.



ويمنح ربع كيلو من القمح الجاف نحو 337.5 سعرًا حراريًّا، ويحتوي على 50 جرامًا من الكربوهيدرات و16 جرامًا من البروتين و1.5 جرام من الدهون، ما يجعله مصدرًا مهمًّا للطاقة والألياف.



أما نصف كيلو من اللبن كامل الدسم فيوفر حوالي 330 سعرًا حراريًّا، و30 جرامًا من الكربوهيدرات، إلى جانب 16 جرامًا من البروتين والدهون، ما يعزز من قيمته الغذائية ويدعم الشعور بالشبع.



وفيما يخص الإضافات، فإن 50 جرامًا من الفول السوداني تمنح الجسم 292.5 سعرًا حراريًّا، و9.4 جرام من الكربوهيدرات، و13.2 جرام من البروتين، و22.45 جرام من الدهون الصحية.



كما تضيف ملعقة كبيرة من الزبيب نحو 80 سعرًا حراريًّا و15 جرامًا من الكربوهيدرات، ما يمنح الوجبة مذاقًا حلوًا طبيعيًّا وطاقة سريعة الامتصاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.